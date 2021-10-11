النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ 70 مقعدًا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم كتلة الصدر في الانتخابات العراقية

زادت من عدد أعضائها في البرلمان

أظهرت نتائج أولية ومسؤولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري، أن كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، وزادت من عدد مقاعدها في البرلمان.

ذكر متحدث باسم مكتب الصدر ، أن "عدد المقاعد الذي فاز بها التيار الصدري 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329"، فيما نشرت مؤسسات إخبارية محلية الرقم نفسه، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحية أخرى، بيّن مسؤول بمفوضية الانتخابات في العراق، أن كتلة الصدر جاءت في المركز الأول، لكن لم يتسن له بعد تأكيد عدد المقاعد الذي فازت بها كتلته.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بـ 70 مقعدًا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم كتلة الصدر في الانتخابات العراقية
سبق

أظهرت نتائج أولية ومسؤولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري، أن كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، وزادت من عدد مقاعدها في البرلمان.

ذكر متحدث باسم مكتب الصدر ، أن "عدد المقاعد الذي فاز بها التيار الصدري 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329"، فيما نشرت مؤسسات إخبارية محلية الرقم نفسه، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحية أخرى، بيّن مسؤول بمفوضية الانتخابات في العراق، أن كتلة الصدر جاءت في المركز الأول، لكن لم يتسن له بعد تأكيد عدد المقاعد الذي فازت بها كتلته.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:22 PM

بـ 70 مقعدًا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم كتلة الصدر في الانتخابات العراقية

زادت من عدد أعضائها في البرلمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,465

أظهرت نتائج أولية ومسؤولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري، أن كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، وزادت من عدد مقاعدها في البرلمان.

ذكر متحدث باسم مكتب الصدر ، أن "عدد المقاعد الذي فاز بها التيار الصدري 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329"، فيما نشرت مؤسسات إخبارية محلية الرقم نفسه، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحية أخرى، بيّن مسؤول بمفوضية الانتخابات في العراق، أن كتلة الصدر جاءت في المركز الأول، لكن لم يتسن له بعد تأكيد عدد المقاعد الذي فازت بها كتلته.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,419
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,873
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة