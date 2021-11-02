"شؤون الحرمين" تُخصص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية

على مدار اليوم مستخدمين أكثر من 25 ألف لتر من المعقمات الصديقة للبيئة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ٤٥ فرقة تعمل على مدار الساعة؛ لتعقيم أرجاء المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه؛ مستخدمين أكثر من 25 ألف لتر يوميًّا من المعقمات الصديقة للبيئة.

ويصل عدد العاملين في الفِرَق إلى 600 عامل داخل المسجد الحرام؛ فيما تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي حديث؛ لتعقيم الأيدي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وتوفير 50 مضخة لمكافحة الآفات والحشرات، إضافة إلى توفير 150 جهاز سيزر موب، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوت ذكي، و٥٥٠ مضخة يدوية لتعقيم الأجواء والأسطح في أرجاء المسجد الحرام، كما تم توزيع 290 ألف كمامة منذ رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام.