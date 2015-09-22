النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قسنطيني": وزير جزائري مسجون يمتلك 2 مليار يورو في بنك سويسري

متهم في قضايا فساد

كشف الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، أن وزيراً مسجوناً حالياً أبلغه بامتلاكه ملياري يورو في حساب ببنك سويسري، بحسب ما نقل اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم" عن صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وقال "قسنطيني": "إن أحد الوزراء المتابعين في قضايا فساد والموجود رهن الحبس، أبلغني قبل عشر سنوات مضت بأن لديه رصيداً في بنك سويسري بقيمة مالية تعادل آنذاك 2 مليار يورو".

ولم يفصح "قسنطيني" عن هوية الوزير.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"قسنطيني": وزير جزائري مسجون يمتلك 2 مليار يورو في بنك سويسري
سبق

كشف الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، أن وزيراً مسجوناً حالياً أبلغه بامتلاكه ملياري يورو في حساب ببنك سويسري، بحسب ما نقل اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم" عن صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وقال "قسنطيني": "إن أحد الوزراء المتابعين في قضايا فساد والموجود رهن الحبس، أبلغني قبل عشر سنوات مضت بأن لديه رصيداً في بنك سويسري بقيمة مالية تعادل آنذاك 2 مليار يورو".

ولم يفصح "قسنطيني" عن هوية الوزير.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:40 PM

"قسنطيني": وزير جزائري مسجون يمتلك 2 مليار يورو في بنك سويسري

متهم في قضايا فساد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,022

كشف الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، أن وزيراً مسجوناً حالياً أبلغه بامتلاكه ملياري يورو في حساب ببنك سويسري، بحسب ما نقل اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم" عن صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وقال "قسنطيني": "إن أحد الوزراء المتابعين في قضايا فساد والموجود رهن الحبس، أبلغني قبل عشر سنوات مضت بأن لديه رصيداً في بنك سويسري بقيمة مالية تعادل آنذاك 2 مليار يورو".

ولم يفصح "قسنطيني" عن هوية الوزير.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة