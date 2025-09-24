"محامو مكة": السعودية شهدت تحولاً غير مسبوق على الجانب القانوني والعدلي

رافعين التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده والشعب السعودي باليوم الوطني 89

أكد رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة المحامي بدر بن فرحان الروقي بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ أن المملكة شهدت تحولاً كبيراً في رؤيتها ٢٠٣٠ على جانبها القانوني والعدلي.

وقال الروقي: حيث يلمس المواطن والمقيم في هذا البلد المبارك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رعاية مباشرة ومتابعة دقيقة.

وأضاف " الروقي ": فقد شهدت المملكة خلال العامين الماضيين سنّ عدد من الأنظمة الجديدة وحدثت بعضها لكي تسهل عليهم الأمور الحياتية وتحول أغلب المحاكم إلى نظام إلكتروني مبسط يضمن تقديم الدعاوى والرد عليها وتنفيذها بكل دقة إضافة إلى رفع الكفاءة القضائية والإدارية بتطوير كوادرها ومساعديهم وشهدت المحاماة دخول المرأة في هذا المجال فخرج لدينا محاميات وموثقات وقريباً سوف نشهد تخرج أول دفعة من كاتبات العدل.

وهنأ عضو لجنة المحامين الموثقين بمكة المحامي عبدالعزيز العصيمي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأسرة المالكة وكافة أبناء الشعب السعودي الوفي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية، مملكة العز والشموخ والأمن والأمان، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأدعو الشعب السعودي إلى أن نغتنم هذه المناسبة لنعبر للعالم عن ولائنا لولاة أمرنا وأننا يد واحدة مع حكومتنا ضد كل من يريد سوءاً بوطننا الغالي وأن تكون همتنا حتى القمة لنسود العالم بحضارته وبنهضته وتقدمه.

ومن جانبه هنأ النائب الأول رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة المحامي سعد القحطاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني وأدام الله الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا وأشاد بالتطور العدلي في عدد من المحاكم الشرعية والتجارية والعمالية والاستئناف وسرعة الإنجاز.

وقال المحامي عماد شاطر عضو لجنة المحامين والموثقين بمكة إن اليوم يوم الوطن يوم بهجة بالقيادة الحكيمة وتوحيد بلاد وأمن وأمان مستديمة بذكرى جميلة لكل من عاش على ترابه وتغذى من خيراته.

وقال عضو لجنة المحامين والموثقين بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة عبد الرحمن بن عثمان الحارثي: نحمد الله على نعمة الأمن التي تعيشها بلادنا الحبيبة في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين واليوم ونحن وأبناء الشعب السعودي الوفي نحتفل بالعيد الوطني (٨٩) بما تحقق له من رقي وازدهار في جميع المجالات.