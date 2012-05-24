النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غير مشاهدَين بالمملكة.. خسوف للقمر وكسوف للشمس حول العالم

الأول الأربعاء المقبل والثاني في 10 يونيو

تشهد أجزاء من العالم الأربعاء المقبل الخسوف الأول الكلي للقمر خلال عام 2021 م غير مشاهد في المملكة نظراً لحدوثه في النهار، ويمكن مشاهدته في كل من شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والأمريكتين، كما سيحدث في 10 يونيو القادم كسوف حلقي للشمس يشاهد فقط في شمال كندا وجرينلاند وروسيا.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: "إن الخسوف الكلي يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس على استقامة واحدة في الفضاء ومن ثَمَّ يقع القمر في منطقة ظل الأرض، وأثناء الخسوف الكلي يميل لون القمر إلى الأحمر نتيجة انكسار وتشتت أشعة الشمس عند مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض، كما أن زيادة الغبار أو الغيوم في الغلاف الجوي للأرض تزيد من شدة احمرار القمر.

وأضاف أنه سيحدث في هذا اليوم نفسه ظاهرة القمر العملاق، حيث سيكون القمر بدراً بعد أن يقع في القرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض، إذ يدور حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل، وتتغير المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر بينما يمر مرة في أقرب نقطة في مداره حول الأرض ومرة أخرى في أبعد نقطة في مداره، ولهذا يختلف حجم وسطوع القمر في الشهر الواحد وفق موقعه من هاتين النقطتين.

وأفاد أن القمر يكتمل بدراً في 26 مايو عند الساعة 14:13 مساءً بتوقيت المملكة بينما يمر في أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 4:49 صباحاً، وفي هذا اليوم يكون القمر على مسافة 357,462 كم من الأرض التي تمثل أقرب نقطة له من الأرض خلال العام 2021، وفي حال الظروف الجوية المناسبة يمكن ملاحظة ظاهرة القمر العملاق طوال مدة الليل من غروب الشمس إلى شروقها.

وأشار إلى أن أفضل وقت لرصد وتصوير هذه الظاهرة الفلكية يكون عندما يقع القمر بالقرب من الأفق حيث يمكن مقارنته بما حوله وبهذا يظهر اختلاف حجمه وسطوعه، بينما يصعب تمييز هذا الاختلاف عندما يصبح مرتفعاً في السماء، ويظهر القمر العملاق أكبر حجماً بحوالي 14% وأكثر سطوعاً بحوالي 30% مما هو عليه في أبعد نقطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غير مشاهدَين بالمملكة.. خسوف للقمر وكسوف للشمس حول العالم
سبق

تشهد أجزاء من العالم الأربعاء المقبل الخسوف الأول الكلي للقمر خلال عام 2021 م غير مشاهد في المملكة نظراً لحدوثه في النهار، ويمكن مشاهدته في كل من شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والأمريكتين، كما سيحدث في 10 يونيو القادم كسوف حلقي للشمس يشاهد فقط في شمال كندا وجرينلاند وروسيا.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: "إن الخسوف الكلي يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس على استقامة واحدة في الفضاء ومن ثَمَّ يقع القمر في منطقة ظل الأرض، وأثناء الخسوف الكلي يميل لون القمر إلى الأحمر نتيجة انكسار وتشتت أشعة الشمس عند مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض، كما أن زيادة الغبار أو الغيوم في الغلاف الجوي للأرض تزيد من شدة احمرار القمر.

وأضاف أنه سيحدث في هذا اليوم نفسه ظاهرة القمر العملاق، حيث سيكون القمر بدراً بعد أن يقع في القرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض، إذ يدور حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل، وتتغير المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر بينما يمر مرة في أقرب نقطة في مداره حول الأرض ومرة أخرى في أبعد نقطة في مداره، ولهذا يختلف حجم وسطوع القمر في الشهر الواحد وفق موقعه من هاتين النقطتين.

وأفاد أن القمر يكتمل بدراً في 26 مايو عند الساعة 14:13 مساءً بتوقيت المملكة بينما يمر في أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 4:49 صباحاً، وفي هذا اليوم يكون القمر على مسافة 357,462 كم من الأرض التي تمثل أقرب نقطة له من الأرض خلال العام 2021، وفي حال الظروف الجوية المناسبة يمكن ملاحظة ظاهرة القمر العملاق طوال مدة الليل من غروب الشمس إلى شروقها.

وأشار إلى أن أفضل وقت لرصد وتصوير هذه الظاهرة الفلكية يكون عندما يقع القمر بالقرب من الأفق حيث يمكن مقارنته بما حوله وبهذا يظهر اختلاف حجمه وسطوعه، بينما يصعب تمييز هذا الاختلاف عندما يصبح مرتفعاً في السماء، ويظهر القمر العملاق أكبر حجماً بحوالي 14% وأكثر سطوعاً بحوالي 30% مما هو عليه في أبعد نقطة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:21 PM

غير مشاهدَين بالمملكة.. خسوف للقمر وكسوف للشمس حول العالم

الأول الأربعاء المقبل والثاني في 10 يونيو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,003

تشهد أجزاء من العالم الأربعاء المقبل الخسوف الأول الكلي للقمر خلال عام 2021 م غير مشاهد في المملكة نظراً لحدوثه في النهار، ويمكن مشاهدته في كل من شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والأمريكتين، كما سيحدث في 10 يونيو القادم كسوف حلقي للشمس يشاهد فقط في شمال كندا وجرينلاند وروسيا.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: "إن الخسوف الكلي يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس على استقامة واحدة في الفضاء ومن ثَمَّ يقع القمر في منطقة ظل الأرض، وأثناء الخسوف الكلي يميل لون القمر إلى الأحمر نتيجة انكسار وتشتت أشعة الشمس عند مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض، كما أن زيادة الغبار أو الغيوم في الغلاف الجوي للأرض تزيد من شدة احمرار القمر.

وأضاف أنه سيحدث في هذا اليوم نفسه ظاهرة القمر العملاق، حيث سيكون القمر بدراً بعد أن يقع في القرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض، إذ يدور حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل، وتتغير المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر بينما يمر مرة في أقرب نقطة في مداره حول الأرض ومرة أخرى في أبعد نقطة في مداره، ولهذا يختلف حجم وسطوع القمر في الشهر الواحد وفق موقعه من هاتين النقطتين.

وأفاد أن القمر يكتمل بدراً في 26 مايو عند الساعة 14:13 مساءً بتوقيت المملكة بينما يمر في أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 4:49 صباحاً، وفي هذا اليوم يكون القمر على مسافة 357,462 كم من الأرض التي تمثل أقرب نقطة له من الأرض خلال العام 2021، وفي حال الظروف الجوية المناسبة يمكن ملاحظة ظاهرة القمر العملاق طوال مدة الليل من غروب الشمس إلى شروقها.

وأشار إلى أن أفضل وقت لرصد وتصوير هذه الظاهرة الفلكية يكون عندما يقع القمر بالقرب من الأفق حيث يمكن مقارنته بما حوله وبهذا يظهر اختلاف حجمه وسطوعه، بينما يصعب تمييز هذا الاختلاف عندما يصبح مرتفعاً في السماء، ويظهر القمر العملاق أكبر حجماً بحوالي 14% وأكثر سطوعاً بحوالي 30% مما هو عليه في أبعد نقطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,695
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة