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سلطنة عُمان تبدأ السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج

الخضوع للحجر الصحي عند العودة

تبدأ سلطنة عُمان السماح لمواطنيها بالسفر للخارج، لكن بعد تقديم طلب للسلطات بذلك، والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم، بحسب ما ذكر التلفزيون العماني اليوم الثلاثاء.

وأوضح التلفزيون على صفحته على "تويتر" أن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتَي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدًا لرفعها، وفقًا لـ"رويترز".

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

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سلطنة عُمان تبدأ السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج
سبق

تبدأ سلطنة عُمان السماح لمواطنيها بالسفر للخارج، لكن بعد تقديم طلب للسلطات بذلك، والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم، بحسب ما ذكر التلفزيون العماني اليوم الثلاثاء.

وأوضح التلفزيون على صفحته على "تويتر" أن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتَي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدًا لرفعها، وفقًا لـ"رويترز".

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:22 PM

سلطنة عُمان تبدأ السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج

الخضوع للحجر الصحي عند العودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ سلطنة عُمان السماح لمواطنيها بالسفر للخارج، لكن بعد تقديم طلب للسلطات بذلك، والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم، بحسب ما ذكر التلفزيون العماني اليوم الثلاثاء.

وأوضح التلفزيون على صفحته على "تويتر" أن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتَي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدًا لرفعها، وفقًا لـ"رويترز".

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

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