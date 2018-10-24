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وزير التعليم يوجّه جميع القطاعات للاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

آل الشيخ أكّد إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزّز الولاء

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ جميع قطاعات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني بمناطق المملكة ومحافظاتها؛ للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، التي تصادف يوم الإثنين الثالث من شهر ربيع الآخر.

وأكّد توجيهه على إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزّز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي قطاعات التعليم، وإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وما يوليه من عنايةٍ واهتمامٍ بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات والحرص على تعليمهم.

وتعكس ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي تنفّذها قطاعات التعليم المختلفة؛ اللحمة الوطنية بين الشعب وقيادته، وتعزيز الانتماء والولاء، والمواطنة الصادقة في نفوس أبناء وبنات المملكة، حيث يتم خلالها تنفيذ عديد من الفعاليات والبرامج، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعر الولاء والمحبة والوفاء للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بمنجزات الوطن الشامخ.

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وزير التعليم يوجّه جميع القطاعات للاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ جميع قطاعات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني بمناطق المملكة ومحافظاتها؛ للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، التي تصادف يوم الإثنين الثالث من شهر ربيع الآخر.

وأكّد توجيهه على إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزّز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي قطاعات التعليم، وإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وما يوليه من عنايةٍ واهتمامٍ بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات والحرص على تعليمهم.

وتعكس ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي تنفّذها قطاعات التعليم المختلفة؛ اللحمة الوطنية بين الشعب وقيادته، وتعزيز الانتماء والولاء، والمواطنة الصادقة في نفوس أبناء وبنات المملكة، حيث يتم خلالها تنفيذ عديد من الفعاليات والبرامج، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعر الولاء والمحبة والوفاء للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بمنجزات الوطن الشامخ.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
12:32 PM

وزير التعليم يوجّه جميع القطاعات للاحتفاء بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

آل الشيخ أكّد إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزّز الولاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ جميع قطاعات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني بمناطق المملكة ومحافظاتها؛ للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية، التي تصادف يوم الإثنين الثالث من شهر ربيع الآخر.

وأكّد توجيهه على إبراز ما تضمنته البيعة من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزّز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي قطاعات التعليم، وإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وما يوليه من عنايةٍ واهتمامٍ بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات والحرص على تعليمهم.

وتعكس ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي تنفّذها قطاعات التعليم المختلفة؛ اللحمة الوطنية بين الشعب وقيادته، وتعزيز الانتماء والولاء، والمواطنة الصادقة في نفوس أبناء وبنات المملكة، حيث يتم خلالها تنفيذ عديد من الفعاليات والبرامج، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعر الولاء والمحبة والوفاء للقيادة الرشيدة، والاعتزاز بمنجزات الوطن الشامخ.

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