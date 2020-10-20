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مسؤولون أمريكيون في الحجر الصحي بعد لقائهم مدير الأمن العام اللبناني

بعد إجرائه لفحص الـ"بي سي آر" ضمن الإجراءات الصحية اللازمة

يعزل كبار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، بعد لقائهم بمدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه لفحص الـ"بي سي آر"، بغية السفر من واشنطن.

ويقوم كل من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية "ديفيد هيل"، ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "جينا هاسبيل"، ومستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين"، بالحجر الصحي الذاتي؛ وذلك ضمن الإجراءات الصحية اللازمة، بعد لقائهم بالمسؤول اللبناني عباس إبراهيم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وفق مصادر مطلعة على الوضع لصحيفة "بوليتيكو".

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن إصابة مديرها العام، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بفيروس كورونا.

وغادر إبراهيم بيروت إلى واشنطن، وكان من المفترض أن يتوجه فيما بعدُ إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مسعى لحلحلة العُقَد التي تعترض تكليف رئيس وزراء جديد في لبنان، وتشكيل حكومة جديدة، عقب فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة.

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مسؤولون أمريكيون في الحجر الصحي بعد لقائهم مدير الأمن العام اللبناني
سبق

يعزل كبار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، بعد لقائهم بمدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه لفحص الـ"بي سي آر"، بغية السفر من واشنطن.

ويقوم كل من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية "ديفيد هيل"، ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "جينا هاسبيل"، ومستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين"، بالحجر الصحي الذاتي؛ وذلك ضمن الإجراءات الصحية اللازمة، بعد لقائهم بالمسؤول اللبناني عباس إبراهيم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وفق مصادر مطلعة على الوضع لصحيفة "بوليتيكو".

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن إصابة مديرها العام، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بفيروس كورونا.

وغادر إبراهيم بيروت إلى واشنطن، وكان من المفترض أن يتوجه فيما بعدُ إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مسعى لحلحلة العُقَد التي تعترض تكليف رئيس وزراء جديد في لبنان، وتشكيل حكومة جديدة، عقب فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:05 AM

مسؤولون أمريكيون في الحجر الصحي بعد لقائهم مدير الأمن العام اللبناني

بعد إجرائه لفحص الـ"بي سي آر" ضمن الإجراءات الصحية اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعزل كبار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، بعد لقائهم بمدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه لفحص الـ"بي سي آر"، بغية السفر من واشنطن.

ويقوم كل من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية "ديفيد هيل"، ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "جينا هاسبيل"، ومستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين"، بالحجر الصحي الذاتي؛ وذلك ضمن الإجراءات الصحية اللازمة، بعد لقائهم بالمسؤول اللبناني عباس إبراهيم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وفق مصادر مطلعة على الوضع لصحيفة "بوليتيكو".

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن إصابة مديرها العام، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بفيروس كورونا.

وغادر إبراهيم بيروت إلى واشنطن، وكان من المفترض أن يتوجه فيما بعدُ إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مسعى لحلحلة العُقَد التي تعترض تكليف رئيس وزراء جديد في لبنان، وتشكيل حكومة جديدة، عقب فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة.

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