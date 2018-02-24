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600 طالب وطالبة تستضيفهم الخيمة الذكية ابتداء من صباح الغد

بهدف تثقيف أبناء وبنات الوطن بشأن خطورة آفة المخدرات

تستضيف "الخيمة الذكية"، ابتداءً من صباح يوم غد الاحد، ٦٠٠ من طلاب جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية والاجنبية وتحفيظ القران "بنين وبنات" من محافظة جدة.

وتبدأ رحلة الطلاب للخيمة الذكية بالتعرف على أقسام الخيمة من المتاهة التي تلامس الحياة السلبية للمدمن وحياة السليم المعافى من هذه الآفة مع مشاهدة عرض عن جهود المملكة العربية السعودية في محاربة المخدرات.

وتشمل الرحلة زيارة المعرض المقام بمعرفة المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والمعارض المشاركة من الجهات الأخرى.

وقال مدير الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على مهرجان "أرض المعرفة والترفيه"، المقدم ناصر بن يوسف الزهراني: هذه الزيارات تهدف إلى تثقيف أبناء وبنات الوطن بشأن خطورة آفة المخدرات.


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600 طالب وطالبة تستضيفهم الخيمة الذكية ابتداء من صباح الغد
سبق

تستضيف "الخيمة الذكية"، ابتداءً من صباح يوم غد الاحد، ٦٠٠ من طلاب جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية والاجنبية وتحفيظ القران "بنين وبنات" من محافظة جدة.

وتبدأ رحلة الطلاب للخيمة الذكية بالتعرف على أقسام الخيمة من المتاهة التي تلامس الحياة السلبية للمدمن وحياة السليم المعافى من هذه الآفة مع مشاهدة عرض عن جهود المملكة العربية السعودية في محاربة المخدرات.

وتشمل الرحلة زيارة المعرض المقام بمعرفة المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والمعارض المشاركة من الجهات الأخرى.

وقال مدير الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على مهرجان "أرض المعرفة والترفيه"، المقدم ناصر بن يوسف الزهراني: هذه الزيارات تهدف إلى تثقيف أبناء وبنات الوطن بشأن خطورة آفة المخدرات.


24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
04:31 PM

600 طالب وطالبة تستضيفهم الخيمة الذكية ابتداء من صباح الغد

بهدف تثقيف أبناء وبنات الوطن بشأن خطورة آفة المخدرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستضيف "الخيمة الذكية"، ابتداءً من صباح يوم غد الاحد، ٦٠٠ من طلاب جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية والاجنبية وتحفيظ القران "بنين وبنات" من محافظة جدة.

وتبدأ رحلة الطلاب للخيمة الذكية بالتعرف على أقسام الخيمة من المتاهة التي تلامس الحياة السلبية للمدمن وحياة السليم المعافى من هذه الآفة مع مشاهدة عرض عن جهود المملكة العربية السعودية في محاربة المخدرات.

وتشمل الرحلة زيارة المعرض المقام بمعرفة المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والمعارض المشاركة من الجهات الأخرى.

وقال مدير الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على مهرجان "أرض المعرفة والترفيه"، المقدم ناصر بن يوسف الزهراني: هذه الزيارات تهدف إلى تثقيف أبناء وبنات الوطن بشأن خطورة آفة المخدرات.


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