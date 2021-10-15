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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

الرئيس السنغالي يصل إلى جدة في زيارة للمملكة

يؤدي خلالها مناسك العمرة

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى جدة اليوم، في زيارة للمملكة؛ يؤدي خلالها مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المكلّف، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة الأستاذ أحمد بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس السنغالي يصل إلى جدة في زيارة للمملكة
سبق

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى جدة اليوم، في زيارة للمملكة؛ يؤدي خلالها مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المكلّف، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة الأستاذ أحمد بن ظافر.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:16 PM

الرئيس السنغالي يصل إلى جدة في زيارة للمملكة

يؤدي خلالها مناسك العمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى جدة اليوم، في زيارة للمملكة؛ يؤدي خلالها مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المكلّف، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة الأستاذ أحمد بن ظافر.

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