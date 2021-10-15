الرئيس السنغالي يصل إلى جدة في زيارة للمملكة

يؤدي خلالها مناسك العمرة

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى جدة اليوم، في زيارة للمملكة؛ يؤدي خلالها مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المكلّف، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة الأستاذ أحمد بن ظافر.