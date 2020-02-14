النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من بارق.. هكذا بدا حصن "آل عيشي" الأثري بعد تأهيله وترميمه

رئيس البلدية: تم بتوجيه أمير المنطقة وعبر خطة تحسين المشهد الحضري

أعادت بلدية محافظة بارق، تأهيل أحد الحصون الأثرية، بإعادة بناء بعض أجزائه وإعادة ترميمه؛ وذلك ضِمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابعة بشكل شخصي من أمير عسير.

وقامت البلدية بصيانة حصن "آل عيشي" الواقع بحي "القهبة" وإعادة بناء الأجزاء الساقطة منه والإضاءة حوله.

أوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وضمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابَعة من شخصه الكريم، وبإشراف من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ تمت أعمال التأهيل لحصن آل عيشي ببارق، من حيث إعادة بناء الأجزاء الساقطة منه وإنارته.

وتابع: "تم مع المجلس البلدي في المحافظة حصر معالم التراث العمراني في المحافظة والمراكز التابعة، وتم وضع خطة عمل لإعادة تأهيلها على مراحل لتكون مزارًا ومعالم سياحية في المحافظة ومراكزها".

بلدية محافظة بارق الحصون الأثرية تحسين المشهد الحضري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من بارق.. هكذا بدا حصن "آل عيشي" الأثري بعد تأهيله وترميمه
سبق

أعادت بلدية محافظة بارق، تأهيل أحد الحصون الأثرية، بإعادة بناء بعض أجزائه وإعادة ترميمه؛ وذلك ضِمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابعة بشكل شخصي من أمير عسير.

وقامت البلدية بصيانة حصن "آل عيشي" الواقع بحي "القهبة" وإعادة بناء الأجزاء الساقطة منه والإضاءة حوله.

أوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وضمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابَعة من شخصه الكريم، وبإشراف من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ تمت أعمال التأهيل لحصن آل عيشي ببارق، من حيث إعادة بناء الأجزاء الساقطة منه وإنارته.

وتابع: "تم مع المجلس البلدي في المحافظة حصر معالم التراث العمراني في المحافظة والمراكز التابعة، وتم وضع خطة عمل لإعادة تأهيلها على مراحل لتكون مزارًا ومعالم سياحية في المحافظة ومراكزها".

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
03:12 PM

شاهد من بارق.. هكذا بدا حصن "آل عيشي" الأثري بعد تأهيله وترميمه

رئيس البلدية: تم بتوجيه أمير المنطقة وعبر خطة تحسين المشهد الحضري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
4
4,149

أعادت بلدية محافظة بارق، تأهيل أحد الحصون الأثرية، بإعادة بناء بعض أجزائه وإعادة ترميمه؛ وذلك ضِمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابعة بشكل شخصي من أمير عسير.

وقامت البلدية بصيانة حصن "آل عيشي" الواقع بحي "القهبة" وإعادة بناء الأجزاء الساقطة منه والإضاءة حوله.

أوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، أنه بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وضمن خطة تحسين المشهد الحضري المتابَعة من شخصه الكريم، وبإشراف من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ تمت أعمال التأهيل لحصن آل عيشي ببارق، من حيث إعادة بناء الأجزاء الساقطة منه وإنارته.

وتابع: "تم مع المجلس البلدي في المحافظة حصر معالم التراث العمراني في المحافظة والمراكز التابعة، وتم وضع خطة عمل لإعادة تأهيلها على مراحل لتكون مزارًا ومعالم سياحية في المحافظة ومراكزها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,689

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة