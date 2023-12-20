حادث دهس لامرأتين أمام مول بالطائف استمرارًا لحوادث مماثلة بموقع واحد

إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة في الرأس والأخرى متوسطة الإصابة

تجددت مساء أمس حوادث الدهس طريق الملك خالد، أمام أحد مولات الطائف بعد تعرض امرأتين، لإصابات إحداهما حالتها خطيرة، وسط عدم إيقاف الجهات المعنية وقوع مثل هذه الحوادث التي تكررت مرات عدة.

حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف، قد تلقت بلاغًا عن وجود حادث دهس وذلك بطريق الملك خالد، مقابل مول في منطقة تكررت الحوادث المماثلة فيه.

وفي التفاصيل؛ أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات والتي بدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف للموقع اتضح وقوع حادث لمركبة ارتطمت بأخرى ما أدى إلى دهس امرأتين إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة بالرأس والأخرى متوسطة الإصابة.

وأضاف أنه على الفور قامت الفرق الإسعافية بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهما تم نقل الحالات لمستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف.

وكانت "سبق" قد نشرت وقوع عديد الحوادث المماثلة لحالات دهس أغلبهن من النساء، ونبهت إلى أن الطريق المعني يُشكل خطورة لقاطعيه من المارة، بحكم وجود المول وبعض المحال التجارية الواقعة عليه، ما يعني ضرورة إجراء دراسات سريعة من قِبل الأمانة، وإنشاء جسر للمُشاة يُسهم في الحد من حوادث الدهس بإذن الله.