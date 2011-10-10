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عبدالعزيز الفيصل يتسلم جائزة القادة تحت 40 عامًا على مستوى العالم

من منصة قادة الرياضة "ليدرز" في لندن

تسلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من منصة قادة الرياضة (ليدرز) في لندن، جائزة القادة تحت الـ 40 عاماً للعام الجاري 2019، وذلك على مستوى العالم .

وجاء اختيار "الفيصل " نتيجة للقفزات التي تشهدها الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة، واستضافة كبرى البطولات الرياضية منها على سبيل المثال لا الحصر (كرة القدم للمنتخبات، بطولة سوبر جلوب لكرة اليد، سباق السيارات فورملا إي، نزال لقب بطولة العالم للملاكمة، كأس الدرعية للتنس ، كأس الدرعية للفروسية) وغيرها من البطولات الجماعية والفردية.

وتشهد المملكة انطلاقة جديدة لموسم الدرعية المميز تحت شعار "كن جزءاً من التاريخ" خلال الفترة من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر المقبل.

الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالعزيز الفيصل يتسلم جائزة القادة تحت 40 عامًا على مستوى العالم
سبق

تسلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من منصة قادة الرياضة (ليدرز) في لندن، جائزة القادة تحت الـ 40 عاماً للعام الجاري 2019، وذلك على مستوى العالم .

وجاء اختيار "الفيصل " نتيجة للقفزات التي تشهدها الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة، واستضافة كبرى البطولات الرياضية منها على سبيل المثال لا الحصر (كرة القدم للمنتخبات، بطولة سوبر جلوب لكرة اليد، سباق السيارات فورملا إي، نزال لقب بطولة العالم للملاكمة، كأس الدرعية للتنس ، كأس الدرعية للفروسية) وغيرها من البطولات الجماعية والفردية.

وتشهد المملكة انطلاقة جديدة لموسم الدرعية المميز تحت شعار "كن جزءاً من التاريخ" خلال الفترة من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر المقبل.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
03:15 PM

عبدالعزيز الفيصل يتسلم جائزة القادة تحت 40 عامًا على مستوى العالم

من منصة قادة الرياضة "ليدرز" في لندن

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أحمد سرور - الرياض
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697

تسلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من منصة قادة الرياضة (ليدرز) في لندن، جائزة القادة تحت الـ 40 عاماً للعام الجاري 2019، وذلك على مستوى العالم .

وجاء اختيار "الفيصل " نتيجة للقفزات التي تشهدها الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة، واستضافة كبرى البطولات الرياضية منها على سبيل المثال لا الحصر (كرة القدم للمنتخبات، بطولة سوبر جلوب لكرة اليد، سباق السيارات فورملا إي، نزال لقب بطولة العالم للملاكمة، كأس الدرعية للتنس ، كأس الدرعية للفروسية) وغيرها من البطولات الجماعية والفردية.

وتشهد المملكة انطلاقة جديدة لموسم الدرعية المميز تحت شعار "كن جزءاً من التاريخ" خلال الفترة من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر المقبل.

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