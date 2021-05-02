النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

﻿نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان

خبراء دهانات الجزيرة ينصحون بمجموعة مختارة من موضة ألوان 2021

يستبشر الناس بشهر رمضان، وتجهّز المنازل فيه على نحو يختلف عن باقي أشهر العام، وسنتعرّف فيما يلي على أفكار لتنسيق منزلك في رمضان.

تجهيز المنزل

عندما يتعلق الأمر بإعادة تجديد مظهر المنزل أو المساحة الخاصة بك، فإن تغيير لون الدهان هو الخيار الأمثل، نظراً لاعتباره من المهام الأشهر والأسهل في التنفيذ والأكثر وضوحاً، فطلاء ركن بسيط من المنزل حتماً سيحدث الفرق!.

تعتبر آية من المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالموضة والألوان وقامت بنشر تجربتها الأخيرة لتجهيز الركن الرمضاني في منزلها، وقد قامت بتزيين المكان وتجديده باختيار لون شوفان وطبّقت الدهان بنفسها.

أفضل الألوان لتنسيق رمضاني هادئ وبسيط

هذه مجموعة مختارة بعناية من خبراء ألوان دهانات الجزيرة، وجميعها من موضة ألوان 2021

أدفنتشر

بريك يارد

بارلي

سوان

كوكونت

ماتشا

ويمكنك تزيين المكان بالفوانيس والإنارة والديكورات الرمضانية، وتنفيذ التنسيق الرمضاني لسفرة الطعام وتجديد الدِهان بلون كلاسي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021.

استغل مساحتك بأفكار متجددة أكثر

من أبرز منتجات دهانات الجزيرة الإبداعية منتج "ماجنتيك" ومنتج "نوتس كلير"، فالأول يمنح الأسطح خاصية المغنطة، والثاني يحوّل الجدار إلى سبورة قابلة للكتابة والمسح.

احرص على استغلال مساحتك بتعليق زينتك الرمضانية أو كتابة عباراتك المشجعة لعائلتك وتثبيت صورك وذكرياتك الثمينة.

شارك الأطفال تجهيزاتك

هذه اللحظات الروحانية والسعيدة ستبقى في ذكريات أطفالك، وستعزز المشاركة جانب المسؤولية والاعتماد على النفس لديهم.

ماذا عن تجهيز الفناء الخارجي؟

لتنسيق جلسة خارجية بفكرة إبداعية وملهمة استخدم المجموعة التالية من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد تجربة بشرى في تغيير باحتها الخارجية بتطبيق هذه المجموعة اللونية.

سبرينق تري

بريك يارد

كوكيز

كوستال بيج

جهّز ركناً خاصاً للعبادة

من الجيّد استغلال ركن بالمنزل وتحويله لركن خاص بالعبادة، تحيي فيه الصلاة وقراءة القرآن وتشارك روحانية الشهر مع عائلتك.

من المفضّل أن يكون هذا الركن منعزلاً وبألوان هادئة وخالياً من أي عناصر مشتتة.

يوصي خبراء ألوان دهانات الجزيرة بألوان مريحة وهادئة لهذا الركن:

ريني

قراي تون

كوفي

شوفان

كوستال بيج

كلاسي

ويمكن استخدام لون إمباير لهذا الركن من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ، كما طبّق عمر في ركنه الرمضاني الخاص

لا تشغل بالك بالتنفيذ لأنه متاح عن طريق خدمة فني الدِهان، التي يمكنك طلبها من خلال الموقع الإلكتروني لدهانات الجزيرة بكل سهولة.

التغيير ليس للجدار فحسب!

قد يكون تغيير لون طاولتك الخشبية وتجديد طلائها هو أفضل وأسهل تغيير لمائدة إفطارك مع العائلة.

يمكن تجديد طاولة الخشب بلون 228 من وود ستاين، وتنسيق ركن رمضاني بتجديد دِهان الجدار بلون بندقي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد تجربة امتنان في القيام بهذه التجربة وهي من المهتمين في مجال الألوان والديكور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
﻿نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان
سبق

يستبشر الناس بشهر رمضان، وتجهّز المنازل فيه على نحو يختلف عن باقي أشهر العام، وسنتعرّف فيما يلي على أفكار لتنسيق منزلك في رمضان.

تجهيز المنزل

عندما يتعلق الأمر بإعادة تجديد مظهر المنزل أو المساحة الخاصة بك، فإن تغيير لون الدهان هو الخيار الأمثل، نظراً لاعتباره من المهام الأشهر والأسهل في التنفيذ والأكثر وضوحاً، فطلاء ركن بسيط من المنزل حتماً سيحدث الفرق!.

تعتبر آية من المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالموضة والألوان وقامت بنشر تجربتها الأخيرة لتجهيز الركن الرمضاني في منزلها، وقد قامت بتزيين المكان وتجديده باختيار لون شوفان وطبّقت الدهان بنفسها.

أفضل الألوان لتنسيق رمضاني هادئ وبسيط

هذه مجموعة مختارة بعناية من خبراء ألوان دهانات الجزيرة، وجميعها من موضة ألوان 2021

أدفنتشر

بريك يارد

بارلي

سوان

كوكونت

ماتشا

ويمكنك تزيين المكان بالفوانيس والإنارة والديكورات الرمضانية، وتنفيذ التنسيق الرمضاني لسفرة الطعام وتجديد الدِهان بلون كلاسي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021.

استغل مساحتك بأفكار متجددة أكثر

من أبرز منتجات دهانات الجزيرة الإبداعية منتج "ماجنتيك" ومنتج "نوتس كلير"، فالأول يمنح الأسطح خاصية المغنطة، والثاني يحوّل الجدار إلى سبورة قابلة للكتابة والمسح.

احرص على استغلال مساحتك بتعليق زينتك الرمضانية أو كتابة عباراتك المشجعة لعائلتك وتثبيت صورك وذكرياتك الثمينة.

شارك الأطفال تجهيزاتك

هذه اللحظات الروحانية والسعيدة ستبقى في ذكريات أطفالك، وستعزز المشاركة جانب المسؤولية والاعتماد على النفس لديهم.

ماذا عن تجهيز الفناء الخارجي؟

لتنسيق جلسة خارجية بفكرة إبداعية وملهمة استخدم المجموعة التالية من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد تجربة بشرى في تغيير باحتها الخارجية بتطبيق هذه المجموعة اللونية.

سبرينق تري

بريك يارد

كوكيز

كوستال بيج

جهّز ركناً خاصاً للعبادة

من الجيّد استغلال ركن بالمنزل وتحويله لركن خاص بالعبادة، تحيي فيه الصلاة وقراءة القرآن وتشارك روحانية الشهر مع عائلتك.

من المفضّل أن يكون هذا الركن منعزلاً وبألوان هادئة وخالياً من أي عناصر مشتتة.

يوصي خبراء ألوان دهانات الجزيرة بألوان مريحة وهادئة لهذا الركن:

ريني

قراي تون

كوفي

شوفان

كوستال بيج

كلاسي

ويمكن استخدام لون إمباير لهذا الركن من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ، كما طبّق عمر في ركنه الرمضاني الخاص

لا تشغل بالك بالتنفيذ لأنه متاح عن طريق خدمة فني الدِهان، التي يمكنك طلبها من خلال الموقع الإلكتروني لدهانات الجزيرة بكل سهولة.

التغيير ليس للجدار فحسب!

قد يكون تغيير لون طاولتك الخشبية وتجديد طلائها هو أفضل وأسهل تغيير لمائدة إفطارك مع العائلة.

يمكن تجديد طاولة الخشب بلون 228 من وود ستاين، وتنسيق ركن رمضاني بتجديد دِهان الجدار بلون بندقي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد تجربة امتنان في القيام بهذه التجربة وهي من المهتمين في مجال الألوان والديكور.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
03:21 PM

﻿نصائح وأفكار لتنسيق المنزل في رمضان

خبراء دهانات الجزيرة ينصحون بمجموعة مختارة من موضة ألوان 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,473

يستبشر الناس بشهر رمضان، وتجهّز المنازل فيه على نحو يختلف عن باقي أشهر العام، وسنتعرّف فيما يلي على أفكار لتنسيق منزلك في رمضان.

تجهيز المنزل

عندما يتعلق الأمر بإعادة تجديد مظهر المنزل أو المساحة الخاصة بك، فإن تغيير لون الدهان هو الخيار الأمثل، نظراً لاعتباره من المهام الأشهر والأسهل في التنفيذ والأكثر وضوحاً، فطلاء ركن بسيط من المنزل حتماً سيحدث الفرق!.

تعتبر آية من المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالموضة والألوان وقامت بنشر تجربتها الأخيرة لتجهيز الركن الرمضاني في منزلها، وقد قامت بتزيين المكان وتجديده باختيار لون شوفان وطبّقت الدهان بنفسها.

أفضل الألوان لتنسيق رمضاني هادئ وبسيط

هذه مجموعة مختارة بعناية من خبراء ألوان دهانات الجزيرة، وجميعها من موضة ألوان 2021

أدفنتشر

بريك يارد

بارلي

سوان

كوكونت

ماتشا

ويمكنك تزيين المكان بالفوانيس والإنارة والديكورات الرمضانية، وتنفيذ التنسيق الرمضاني لسفرة الطعام وتجديد الدِهان بلون كلاسي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021.

استغل مساحتك بأفكار متجددة أكثر

من أبرز منتجات دهانات الجزيرة الإبداعية منتج "ماجنتيك" ومنتج "نوتس كلير"، فالأول يمنح الأسطح خاصية المغنطة، والثاني يحوّل الجدار إلى سبورة قابلة للكتابة والمسح.

احرص على استغلال مساحتك بتعليق زينتك الرمضانية أو كتابة عباراتك المشجعة لعائلتك وتثبيت صورك وذكرياتك الثمينة.

شارك الأطفال تجهيزاتك

هذه اللحظات الروحانية والسعيدة ستبقى في ذكريات أطفالك، وستعزز المشاركة جانب المسؤولية والاعتماد على النفس لديهم.

ماذا عن تجهيز الفناء الخارجي؟

لتنسيق جلسة خارجية بفكرة إبداعية وملهمة استخدم المجموعة التالية من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد تجربة بشرى في تغيير باحتها الخارجية بتطبيق هذه المجموعة اللونية.

سبرينق تري

بريك يارد

كوكيز

كوستال بيج

جهّز ركناً خاصاً للعبادة

من الجيّد استغلال ركن بالمنزل وتحويله لركن خاص بالعبادة، تحيي فيه الصلاة وقراءة القرآن وتشارك روحانية الشهر مع عائلتك.

من المفضّل أن يكون هذا الركن منعزلاً وبألوان هادئة وخالياً من أي عناصر مشتتة.

يوصي خبراء ألوان دهانات الجزيرة بألوان مريحة وهادئة لهذا الركن:

ريني

قراي تون

كوفي

شوفان

كوستال بيج

كلاسي

ويمكن استخدام لون إمباير لهذا الركن من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ، كما طبّق عمر في ركنه الرمضاني الخاص

لا تشغل بالك بالتنفيذ لأنه متاح عن طريق خدمة فني الدِهان، التي يمكنك طلبها من خلال الموقع الإلكتروني لدهانات الجزيرة بكل سهولة.

التغيير ليس للجدار فحسب!

قد يكون تغيير لون طاولتك الخشبية وتجديد طلائها هو أفضل وأسهل تغيير لمائدة إفطارك مع العائلة.

يمكن تجديد طاولة الخشب بلون 228 من وود ستاين، وتنسيق ركن رمضاني بتجديد دِهان الجدار بلون بندقي من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، وشاهد تجربة امتنان في القيام بهذه التجربة وهي من المهتمين في مجال الألوان والديكور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة