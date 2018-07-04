النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

على ذمة "السياسة" الكويتية.. "الاتحاد السعودي" يستعين بـ"طومسون" "مهندس البريمرليج"

من أجل إعادة صياغة جدول الدوري ووضع آخر "مُرضٍ" للجميع بعد قضية الـ5 مباريات

ذكرت جريدة السياسة الكويتية، عن مصادرها، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استعان بخدمات الخبير الدولي ومهندس جدول الدوري الإنجليزي السيد "جلين طومسون"؛ من أجل إعادة صياغة جدول الدوري السعودي للمحترفين ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بعد احتجاج مسيّري الأندية على الجدول السابق.

وقالت "السياسة": إن "طومسون" هو المهندس الفني في شركة "أتوس" الدولية المتخصصة، كما أنه المسؤول الأول عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي، وسينخرط في بناء جدول مُرضٍ لكل الأندية، بعد حالات التضجر من عدم العدالة، وخصوصاً أن الهلال سيلعب أول 5 مباريات على أرضه.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد وعد بمراجعة الجدول؛ مشيراً إلى أن الدوري سينطلق في ٣٠ أغسطس بمشاركة ١٦ فريقاً لأول مرة، ورفع عدد الأجانب المحترفين، وكذلك تحديد سقف وشرائح لعقود اللاعبين السعوديين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
على ذمة "السياسة" الكويتية.. "الاتحاد السعودي" يستعين بـ"طومسون" "مهندس البريمرليج"
سبق

ذكرت جريدة السياسة الكويتية، عن مصادرها، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استعان بخدمات الخبير الدولي ومهندس جدول الدوري الإنجليزي السيد "جلين طومسون"؛ من أجل إعادة صياغة جدول الدوري السعودي للمحترفين ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بعد احتجاج مسيّري الأندية على الجدول السابق.

وقالت "السياسة": إن "طومسون" هو المهندس الفني في شركة "أتوس" الدولية المتخصصة، كما أنه المسؤول الأول عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي، وسينخرط في بناء جدول مُرضٍ لكل الأندية، بعد حالات التضجر من عدم العدالة، وخصوصاً أن الهلال سيلعب أول 5 مباريات على أرضه.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد وعد بمراجعة الجدول؛ مشيراً إلى أن الدوري سينطلق في ٣٠ أغسطس بمشاركة ١٦ فريقاً لأول مرة، ورفع عدد الأجانب المحترفين، وكذلك تحديد سقف وشرائح لعقود اللاعبين السعوديين.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:14 PM

على ذمة "السياسة" الكويتية.. "الاتحاد السعودي" يستعين بـ"طومسون" "مهندس البريمرليج"

من أجل إعادة صياغة جدول الدوري ووضع آخر "مُرضٍ" للجميع بعد قضية الـ5 مباريات

A A A
عيسى الحربي - الرياض
8
8,117

ذكرت جريدة السياسة الكويتية، عن مصادرها، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استعان بخدمات الخبير الدولي ومهندس جدول الدوري الإنجليزي السيد "جلين طومسون"؛ من أجل إعادة صياغة جدول الدوري السعودي للمحترفين ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بعد احتجاج مسيّري الأندية على الجدول السابق.

وقالت "السياسة": إن "طومسون" هو المهندس الفني في شركة "أتوس" الدولية المتخصصة، كما أنه المسؤول الأول عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي، وسينخرط في بناء جدول مُرضٍ لكل الأندية، بعد حالات التضجر من عدم العدالة، وخصوصاً أن الهلال سيلعب أول 5 مباريات على أرضه.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد وعد بمراجعة الجدول؛ مشيراً إلى أن الدوري سينطلق في ٣٠ أغسطس بمشاركة ١٦ فريقاً لأول مرة، ورفع عدد الأجانب المحترفين، وكذلك تحديد سقف وشرائح لعقود اللاعبين السعوديين.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,185
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,168
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,432

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة