إسبانيا .. عدم تسجيل وفيات جديدة بـ"كورونا"
الإصابات ترتفع إلى 239.638
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن أمس عند 27127 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، زاد 71 حالة على أمس ليصبح 239638 حالة.
إسبانيا .. عدم تسجيل وفيات جديدة بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-01
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن أمس عند 27127 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، زاد 71 حالة على أمس ليصبح 239638 حالة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:21 PM
إسبانيا .. عدم تسجيل وفيات جديدة بـ"كورونا"
الإصابات ترتفع إلى 239.638
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن أمس عند 27127 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، زاد 71 حالة على أمس ليصبح 239638 حالة.