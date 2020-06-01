إسبانيا .. عدم تسجيل وفيات جديدة بـ"كورونا"

الإصابات ترتفع إلى 239.638

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم (الاثنين)، ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن أمس عند 27127 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، زاد 71 حالة على أمس ليصبح 239638 حالة.