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"هيئة النقل": أنشطة نقل البضائع كافة مستثناة من منع التجوّل

أصدرت بياناً اليوم بشأن ضوابط إصدار التصاريح الخاصة بذلك

أصدرت الهيئة العامة للنقل بياناً بشأن إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع.

وقالت "الهيئة" في بيانها:

أولاً: أنشطة نقل البضائع كافة مستثناة من منع التجوّل.

ثانياً: لا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل.

ثالثاً: منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض التي يتطلب عملها وجود الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25% من مجموع العاملين (باستثناء السائقين) يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قِبل الهيئة وفي أضيق الحدود وفق التالي:

1. تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف، ويُستثنى من ذلك السائقون مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل، واسم وبيانات الموظف كاملة ومكان السكن.

2. قيام المنشأة باستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قِبل الموظفين وختمها من قِبل المنشأة، وإرسالها بصيغة PDF مع نسخة من ترخيص المنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين، إضافة إلى إرفاق التعهد من قِبل المنشأة.

3. ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني: rp@tga.gov.sa.

4. تقوم الهيئة باستكمال الطلب وإفادة المنشأة بموعد التسليم في مقر فرع الهيئة بحي قرطبة- طريق الثمامة.

الهيئة العامة للنقل منع التجوّل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة النقل": أنشطة نقل البضائع كافة مستثناة من منع التجوّل
سبق

أصدرت الهيئة العامة للنقل بياناً بشأن إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع.

وقالت "الهيئة" في بيانها:

أولاً: أنشطة نقل البضائع كافة مستثناة من منع التجوّل.

ثانياً: لا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل.

ثالثاً: منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض التي يتطلب عملها وجود الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25% من مجموع العاملين (باستثناء السائقين) يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قِبل الهيئة وفي أضيق الحدود وفق التالي:

1. تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف، ويُستثنى من ذلك السائقون مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل، واسم وبيانات الموظف كاملة ومكان السكن.

2. قيام المنشأة باستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قِبل الموظفين وختمها من قِبل المنشأة، وإرسالها بصيغة PDF مع نسخة من ترخيص المنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين، إضافة إلى إرفاق التعهد من قِبل المنشأة.

3. ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني: rp@tga.gov.sa.

4. تقوم الهيئة باستكمال الطلب وإفادة المنشأة بموعد التسليم في مقر فرع الهيئة بحي قرطبة- طريق الثمامة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:14 PM

"هيئة النقل": أنشطة نقل البضائع كافة مستثناة من منع التجوّل

أصدرت بياناً اليوم بشأن ضوابط إصدار التصاريح الخاصة بذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للنقل بياناً بشأن إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع.

وقالت "الهيئة" في بيانها:

أولاً: أنشطة نقل البضائع كافة مستثناة من منع التجوّل.

ثانياً: لا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل.

ثالثاً: منشآت نقل البضائع في مدينة الرياض التي يتطلب عملها وجود الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25% من مجموع العاملين (باستثناء السائقين) يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قِبل الهيئة وفي أضيق الحدود وفق التالي:

1. تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف، ويُستثنى من ذلك السائقون مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل، واسم وبيانات الموظف كاملة ومكان السكن.

2. قيام المنشأة باستكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قِبل الموظفين وختمها من قِبل المنشأة، وإرسالها بصيغة PDF مع نسخة من ترخيص المنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين، إضافة إلى إرفاق التعهد من قِبل المنشأة.

3. ترسل الوثائق على البريد الإلكتروني: rp@tga.gov.sa.

4. تقوم الهيئة باستكمال الطلب وإفادة المنشأة بموعد التسليم في مقر فرع الهيئة بحي قرطبة- طريق الثمامة.

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