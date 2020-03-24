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جامعة الطائف تلبي احتياجات طلاب المنح الخارجية بمقر سكنهم

تفاعلاً مع منع التجول للحد من انتشار ‎فيروس كورونا الجديد

فعّلت جامعة الطائف مبادرة جديدة لدعم طلاب المنح الخارجية الدارسين فيها، بتلبية جميع احتياجاتهم في مقر سكنهم في الفترة الحالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جامعة الطائف لتفعيل الامتثال للأمر الملكي الكريم بمنع التجول للحد من انتشار ‎فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، لمدة (21) يومًا.

وأوضحت الجامعة أن المبادرة تستهدف طلاب المنح الخارجية، الذين يبلغ عددهم 66 طالباً يدرسون في تخصصات الشريعة والقراءات والهندسة المدنية واللغة العربية للناطقين بغيرها، إذ تصلهم جميع احتياجاتهم بما فيها الأكل والمشروبات مجاناً من الجامعة، حتى لا يضطروا إلى الخروج من مقر سكنهم، لاسيما في فترة حظر التجول.

وينتمي طلاب المنح الخارجية في جامعة الطائف إلى ١٣ جنسية، تشمل الجنسيات البريطانية، المالية، السنغالية، الصومالية - الإندونيسية، الفلبينية، الماليزية، الأفغانية، المصرية، المغربية، الليبية، الفلسطينية، والسودانية.

يذكر أن جامعة الطائف فعلت في الآونة الأخيرة مبادرات أخرى عديدة، منها مبادرة تطوعية، بالتعاون مع الشؤون الصحية، شارك من خلالها مجموعة من منسوبي الجامعة في تعزيز الجانب التوعوي والوقائي لمحاربة فايروس كورونا، كما تواصل ‎تقديم خدماتها الوقائية والتوعوية بتفعيل العيادة الافتراضية التي تقدم الاستشارات الطبية، من دون الحاجة إلى حضور المريض للمركز الطبي بمقرها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة الطائف تلبي احتياجات طلاب المنح الخارجية بمقر سكنهم
سبق

فعّلت جامعة الطائف مبادرة جديدة لدعم طلاب المنح الخارجية الدارسين فيها، بتلبية جميع احتياجاتهم في مقر سكنهم في الفترة الحالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جامعة الطائف لتفعيل الامتثال للأمر الملكي الكريم بمنع التجول للحد من انتشار ‎فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، لمدة (21) يومًا.

وأوضحت الجامعة أن المبادرة تستهدف طلاب المنح الخارجية، الذين يبلغ عددهم 66 طالباً يدرسون في تخصصات الشريعة والقراءات والهندسة المدنية واللغة العربية للناطقين بغيرها، إذ تصلهم جميع احتياجاتهم بما فيها الأكل والمشروبات مجاناً من الجامعة، حتى لا يضطروا إلى الخروج من مقر سكنهم، لاسيما في فترة حظر التجول.

وينتمي طلاب المنح الخارجية في جامعة الطائف إلى ١٣ جنسية، تشمل الجنسيات البريطانية، المالية، السنغالية، الصومالية - الإندونيسية، الفلبينية، الماليزية، الأفغانية، المصرية، المغربية، الليبية، الفلسطينية، والسودانية.

يذكر أن جامعة الطائف فعلت في الآونة الأخيرة مبادرات أخرى عديدة، منها مبادرة تطوعية، بالتعاون مع الشؤون الصحية، شارك من خلالها مجموعة من منسوبي الجامعة في تعزيز الجانب التوعوي والوقائي لمحاربة فايروس كورونا، كما تواصل ‎تقديم خدماتها الوقائية والتوعوية بتفعيل العيادة الافتراضية التي تقدم الاستشارات الطبية، من دون الحاجة إلى حضور المريض للمركز الطبي بمقرها.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:19 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:45 PM

جامعة الطائف تلبي احتياجات طلاب المنح الخارجية بمقر سكنهم

تفاعلاً مع منع التجول للحد من انتشار ‎فيروس كورونا الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فعّلت جامعة الطائف مبادرة جديدة لدعم طلاب المنح الخارجية الدارسين فيها، بتلبية جميع احتياجاتهم في مقر سكنهم في الفترة الحالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جامعة الطائف لتفعيل الامتثال للأمر الملكي الكريم بمنع التجول للحد من انتشار ‎فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، لمدة (21) يومًا.

وأوضحت الجامعة أن المبادرة تستهدف طلاب المنح الخارجية، الذين يبلغ عددهم 66 طالباً يدرسون في تخصصات الشريعة والقراءات والهندسة المدنية واللغة العربية للناطقين بغيرها، إذ تصلهم جميع احتياجاتهم بما فيها الأكل والمشروبات مجاناً من الجامعة، حتى لا يضطروا إلى الخروج من مقر سكنهم، لاسيما في فترة حظر التجول.

وينتمي طلاب المنح الخارجية في جامعة الطائف إلى ١٣ جنسية، تشمل الجنسيات البريطانية، المالية، السنغالية، الصومالية - الإندونيسية، الفلبينية، الماليزية، الأفغانية، المصرية، المغربية، الليبية، الفلسطينية، والسودانية.

يذكر أن جامعة الطائف فعلت في الآونة الأخيرة مبادرات أخرى عديدة، منها مبادرة تطوعية، بالتعاون مع الشؤون الصحية، شارك من خلالها مجموعة من منسوبي الجامعة في تعزيز الجانب التوعوي والوقائي لمحاربة فايروس كورونا، كما تواصل ‎تقديم خدماتها الوقائية والتوعوية بتفعيل العيادة الافتراضية التي تقدم الاستشارات الطبية، من دون الحاجة إلى حضور المريض للمركز الطبي بمقرها.

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