"نزاهة" تستعرض مع البنك الدولي توظيف الأدوات الرقمية لمحاربة الفساد

بحضور موظفي إدارات المشتريات والعقود بعدة وزارات منها الداخلية والمالية

يعقد البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، برنامجاً تدريبياً بعنوان "توظيف الأدوات الرقمية للحد من مخاطر الفساد في المشتريات الحكومية"، بحضور عدد من الموظفين في إدارات المشتريات والعقود في وزارات الداخلية، والمالية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة بمدينة الرياض، خلال الفترة 21 - 24/ 11/1440هـ الموافق 24 - 27/ 06/2019م.

وتهدف الدورة إلى التعرف على السمات الرئيسة للمشتريات الإلكترونية في المملكة، وأمثلة عن الممارسات الدولية، بما في ذلك جمع ونشر البيانات المتعلقة بأنشطة المشتريات، واستخدام تحليلات البيانات والتكنولوجيا لتقييم وإدارة مخاطر الفساد في المشتريات العامة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشتريات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتمكين الوصول إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) رقمياً من المعلومات ومبادئ إشراك أصحاب المصلحة.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذا البرنامج التدريبي انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات الدورات التدريبية حول حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.