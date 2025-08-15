النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسترالي ينقذ زوجته من أنياب قرش أبيض

ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. قفز عليه وضربه بقوة

قفز أسترالي على قرش أبيض كبير ووجه إليه لكمة؛ لإنقاذ زوجته من براثنه، عندما هاجمها اليوم (السبت)، عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وبينت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، أن شانتل دويل (35 عامًا) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة، عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ، مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى. من ناحيته، ذكر المدير التنفيذي لشبكة المنقذين على الشواطئ في الولاية ستيفن بيرس، أن زوج "دويل" قفز عن لوح تزلجه على

القرش. وأضاف أن الزوج جدف بيديه بسرعة، وقفز عن لوحه على القرش وضربه بقوة لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.

وأشار "بيرس" إلى أن مارة ومسعفين قدموا إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليًا مستقرة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أسترالي ينقذ زوجته من أنياب قرش أبيض
سبق

قفز أسترالي على قرش أبيض كبير ووجه إليه لكمة؛ لإنقاذ زوجته من براثنه، عندما هاجمها اليوم (السبت)، عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وبينت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، أن شانتل دويل (35 عامًا) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة، عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ، مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى. من ناحيته، ذكر المدير التنفيذي لشبكة المنقذين على الشواطئ في الولاية ستيفن بيرس، أن زوج "دويل" قفز عن لوح تزلجه على

القرش. وأضاف أن الزوج جدف بيديه بسرعة، وقفز عن لوحه على القرش وضربه بقوة لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.

وأشار "بيرس" إلى أن مارة ومسعفين قدموا إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليًا مستقرة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:13 PM

أسترالي ينقذ زوجته من أنياب قرش أبيض

ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. قفز عليه وضربه بقوة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,296

قفز أسترالي على قرش أبيض كبير ووجه إليه لكمة؛ لإنقاذ زوجته من براثنه، عندما هاجمها اليوم (السبت)، عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وبينت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد، أن شانتل دويل (35 عامًا) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة، عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ، مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى. من ناحيته، ذكر المدير التنفيذي لشبكة المنقذين على الشواطئ في الولاية ستيفن بيرس، أن زوج "دويل" قفز عن لوح تزلجه على

القرش. وأضاف أن الزوج جدف بيديه بسرعة، وقفز عن لوحه على القرش وضربه بقوة لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.

وأشار "بيرس" إلى أن مارة ومسعفين قدموا إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليًا مستقرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,930
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,309
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,278
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,677

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة