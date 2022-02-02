النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غرفة مكة" تدعو المنشآت للالتزام بالمعايير الـ10 لمنع التستر التجاري

شددت على ضرورة تصحيح الأوضاع والاستفادة من التسهيلات قبل 16 فبراير

دعت غرفة مكة المكرمة ممثلةً في لجنة مكافحة التستر، جميع المنشآت لضرورة الالتزام بالمعايير الـ10 للسوق السعودي التي وضعها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وطالبت جميع المستهدفين باستثمار هذه الفرصة وتصحيح أوضاعهم قبل 16 فبراير الجاري؛ للاستفادة من التسهيلات والمحفزات الكبيرة التي وضعتها الجهات ذات العلاقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة التستر التجاري نايف مشعل الزايدي، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وضع 10 معايير واضحة تحدد التزام المنشأة بقواعد السوق ومنع التستر، تبدأ بوجود سجل تجاري سارٍ ومُحدّث بكل البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات

وأضاف "الزايدي" إن المعايير تضمنت أيضًا تجديد رخصة مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، وتسجيلها في برنامج "حماية الأجور"، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًا، مع الالتزام بعدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتوثيق كل التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق، مع توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا، وأن يكون تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية مع توثيق كافة تلك العمليات، وأخيرًا الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وحث "الزايدي" المنشآت المخالفة للنظام على المسارعة بتقديم طلبات التصحيح والاستفادة من مزايا ومحفزات الفترة التصحيحية خلال الأسبوعين المتبقية، والتواصل مع المركز المخصص بغرفة مكة المكرمة، الذي تم تجهيزه لتقديم كل الخدمات والتسهيلات التي تساهم في تصحيح الأوضاع، مشيرًا إلى أن الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر ويعزز فرص نموها وتوسعها.

من جهته، كشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن 5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف تتمثل في: تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة، والانتقال إلى بوابة النفاذ الوطني، واختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار "خيار التصحيح" وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة، ثم مراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا، والخطوة الأخيرة استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.

غرفة مكة المكرمة مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"غرفة مكة" تدعو المنشآت للالتزام بالمعايير الـ10 لمنع التستر التجاري
سبق

دعت غرفة مكة المكرمة ممثلةً في لجنة مكافحة التستر، جميع المنشآت لضرورة الالتزام بالمعايير الـ10 للسوق السعودي التي وضعها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وطالبت جميع المستهدفين باستثمار هذه الفرصة وتصحيح أوضاعهم قبل 16 فبراير الجاري؛ للاستفادة من التسهيلات والمحفزات الكبيرة التي وضعتها الجهات ذات العلاقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة التستر التجاري نايف مشعل الزايدي، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وضع 10 معايير واضحة تحدد التزام المنشأة بقواعد السوق ومنع التستر، تبدأ بوجود سجل تجاري سارٍ ومُحدّث بكل البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات

وأضاف "الزايدي" إن المعايير تضمنت أيضًا تجديد رخصة مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، وتسجيلها في برنامج "حماية الأجور"، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًا، مع الالتزام بعدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتوثيق كل التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق، مع توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا، وأن يكون تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية مع توثيق كافة تلك العمليات، وأخيرًا الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وحث "الزايدي" المنشآت المخالفة للنظام على المسارعة بتقديم طلبات التصحيح والاستفادة من مزايا ومحفزات الفترة التصحيحية خلال الأسبوعين المتبقية، والتواصل مع المركز المخصص بغرفة مكة المكرمة، الذي تم تجهيزه لتقديم كل الخدمات والتسهيلات التي تساهم في تصحيح الأوضاع، مشيرًا إلى أن الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر ويعزز فرص نموها وتوسعها.

من جهته، كشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن 5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف تتمثل في: تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة، والانتقال إلى بوابة النفاذ الوطني، واختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار "خيار التصحيح" وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة، ثم مراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا، والخطوة الأخيرة استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:56 PM

"غرفة مكة" تدعو المنشآت للالتزام بالمعايير الـ10 لمنع التستر التجاري

شددت على ضرورة تصحيح الأوضاع والاستفادة من التسهيلات قبل 16 فبراير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
369

دعت غرفة مكة المكرمة ممثلةً في لجنة مكافحة التستر، جميع المنشآت لضرورة الالتزام بالمعايير الـ10 للسوق السعودي التي وضعها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وطالبت جميع المستهدفين باستثمار هذه الفرصة وتصحيح أوضاعهم قبل 16 فبراير الجاري؛ للاستفادة من التسهيلات والمحفزات الكبيرة التي وضعتها الجهات ذات العلاقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة التستر التجاري نايف مشعل الزايدي، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وضع 10 معايير واضحة تحدد التزام المنشأة بقواعد السوق ومنع التستر، تبدأ بوجود سجل تجاري سارٍ ومُحدّث بكل البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات

وأضاف "الزايدي" إن المعايير تضمنت أيضًا تجديد رخصة مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، وتسجيلها في برنامج "حماية الأجور"، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًا، مع الالتزام بعدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتوثيق كل التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق، مع توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا، وأن يكون تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية مع توثيق كافة تلك العمليات، وأخيرًا الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وحث "الزايدي" المنشآت المخالفة للنظام على المسارعة بتقديم طلبات التصحيح والاستفادة من مزايا ومحفزات الفترة التصحيحية خلال الأسبوعين المتبقية، والتواصل مع المركز المخصص بغرفة مكة المكرمة، الذي تم تجهيزه لتقديم كل الخدمات والتسهيلات التي تساهم في تصحيح الأوضاع، مشيرًا إلى أن الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر ويعزز فرص نموها وتوسعها.

من جهته، كشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن 5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف تتمثل في: تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة، والانتقال إلى بوابة النفاذ الوطني، واختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار "خيار التصحيح" وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة، ثم مراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا، والخطوة الأخيرة استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة