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جامعة جازان تعيد هيكلة عدد من إداراتها ضمن خططها التطويرية

لإعادة الهيكلة وحوكمة اللوائح والأنظمة تحقيقاً للجودة والتكامل

وافق رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على عدد من القرارات، تضمنت إعادة هيكلة عدد من الإدارات وإنشاء وحدات إدارية جديدة، مبيناً أن هذه القرارات تأتي ضمن خطط وجهود الجامعة التطويرية.

وأضاف "القحطاني" أن الجامعة تعمل على تطوير الأداء الإداري والتنظيمي؛ إيماناً من الجامعة بأهمية التحديث وإعادة الهيكلة وحوكمة اللوائح والأنظمة لتحقيق الجودة والتكامل بين إدارات الجامعة المختلفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات التطوير والإصلاح التي يعيشها الوطن.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن قرارات رئيس الجامعة تضمنت تعديل مسمى إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى إدارة عمليات الموارد البشرية، وتعديل مسمى إدارة الرواتب والبدلات إلى إدارة الرواتب والنفقات، وتعديل مسمى إدارة الموارد البشرية إلى إدارة تطوير الموارد البشرية، وإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة التواصل الداخلي ترتبط بعمادة الموارد البشرية.

وأشار "محرق" إلى أن القرارات تضمنت تعديل مسمى الإدارة العامة للمرافق والاستثمار إلى الإدارة العامة للاستثمار، وتعديل مسمى إدارة العقود الاستثمارية إلى إدارة المرافق والخدمات، وتعديل مسمى إدارة التخطيط والدراسات الاستثمارية إلى إدارة المشاريع والشراكات الاستثمارية، وإنشاء عدد من الوحدات التي تكون مرتبطة بالإدارة العامة للاستثمار، وهي: وحدة علاقات المستثمرين، وحدة الدعم الفني والسكرتارية، والوحدة المالية.

ونوه "محرق" بأن القرارات تضمنت إنشاء إدارة بمسمى "إدارة الجودة" تتبع للإدارة العامة للمشروعات، وإعادة هيكلة الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي لتضم إدارة البعثات، وإدارة الاستقطاب والتوطين الأكاديمي، وإدارة التعاون الدولي.

رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تعيد هيكلة عدد من إداراتها ضمن خططها التطويرية
سبق

وافق رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على عدد من القرارات، تضمنت إعادة هيكلة عدد من الإدارات وإنشاء وحدات إدارية جديدة، مبيناً أن هذه القرارات تأتي ضمن خطط وجهود الجامعة التطويرية.

وأضاف "القحطاني" أن الجامعة تعمل على تطوير الأداء الإداري والتنظيمي؛ إيماناً من الجامعة بأهمية التحديث وإعادة الهيكلة وحوكمة اللوائح والأنظمة لتحقيق الجودة والتكامل بين إدارات الجامعة المختلفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات التطوير والإصلاح التي يعيشها الوطن.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن قرارات رئيس الجامعة تضمنت تعديل مسمى إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى إدارة عمليات الموارد البشرية، وتعديل مسمى إدارة الرواتب والبدلات إلى إدارة الرواتب والنفقات، وتعديل مسمى إدارة الموارد البشرية إلى إدارة تطوير الموارد البشرية، وإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة التواصل الداخلي ترتبط بعمادة الموارد البشرية.

وأشار "محرق" إلى أن القرارات تضمنت تعديل مسمى الإدارة العامة للمرافق والاستثمار إلى الإدارة العامة للاستثمار، وتعديل مسمى إدارة العقود الاستثمارية إلى إدارة المرافق والخدمات، وتعديل مسمى إدارة التخطيط والدراسات الاستثمارية إلى إدارة المشاريع والشراكات الاستثمارية، وإنشاء عدد من الوحدات التي تكون مرتبطة بالإدارة العامة للاستثمار، وهي: وحدة علاقات المستثمرين، وحدة الدعم الفني والسكرتارية، والوحدة المالية.

ونوه "محرق" بأن القرارات تضمنت إنشاء إدارة بمسمى "إدارة الجودة" تتبع للإدارة العامة للمشروعات، وإعادة هيكلة الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي لتضم إدارة البعثات، وإدارة الاستقطاب والتوطين الأكاديمي، وإدارة التعاون الدولي.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
03:16 PM

جامعة جازان تعيد هيكلة عدد من إداراتها ضمن خططها التطويرية

لإعادة الهيكلة وحوكمة اللوائح والأنظمة تحقيقاً للجودة والتكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وافق رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على عدد من القرارات، تضمنت إعادة هيكلة عدد من الإدارات وإنشاء وحدات إدارية جديدة، مبيناً أن هذه القرارات تأتي ضمن خطط وجهود الجامعة التطويرية.

وأضاف "القحطاني" أن الجامعة تعمل على تطوير الأداء الإداري والتنظيمي؛ إيماناً من الجامعة بأهمية التحديث وإعادة الهيكلة وحوكمة اللوائح والأنظمة لتحقيق الجودة والتكامل بين إدارات الجامعة المختلفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات التطوير والإصلاح التي يعيشها الوطن.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن قرارات رئيس الجامعة تضمنت تعديل مسمى إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى إدارة عمليات الموارد البشرية، وتعديل مسمى إدارة الرواتب والبدلات إلى إدارة الرواتب والنفقات، وتعديل مسمى إدارة الموارد البشرية إلى إدارة تطوير الموارد البشرية، وإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة التواصل الداخلي ترتبط بعمادة الموارد البشرية.

وأشار "محرق" إلى أن القرارات تضمنت تعديل مسمى الإدارة العامة للمرافق والاستثمار إلى الإدارة العامة للاستثمار، وتعديل مسمى إدارة العقود الاستثمارية إلى إدارة المرافق والخدمات، وتعديل مسمى إدارة التخطيط والدراسات الاستثمارية إلى إدارة المشاريع والشراكات الاستثمارية، وإنشاء عدد من الوحدات التي تكون مرتبطة بالإدارة العامة للاستثمار، وهي: وحدة علاقات المستثمرين، وحدة الدعم الفني والسكرتارية، والوحدة المالية.

ونوه "محرق" بأن القرارات تضمنت إنشاء إدارة بمسمى "إدارة الجودة" تتبع للإدارة العامة للمشروعات، وإعادة هيكلة الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي لتضم إدارة البعثات، وإدارة الاستقطاب والتوطين الأكاديمي، وإدارة التعاون الدولي.

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