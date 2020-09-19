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طالبة جازان مبتكرة طائرة الألغام لـ"سبق": أتمنى أن يرى مشروعي النور

لم تحصل سوى على مكافأة ألفي ريال.. ولا تملك التمويل الكافي للتنفيذ

تمكنت طالبة في المرحلة الثانوية بجازان من ابتكار مشروع عبارة عن طائرة بريموت كنترول، يتم التحكم فيها عن بعد؛ لمساعدة الجنود في الكشف عن الألغام والتخلص منها عن طريق الترددات.

وكانت الطالبة قد ذاع صيتها خلال الفترة الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت بفكرتها الكثير من الشخصيات المعروفة.

وقالت الطالبة الدرة محمد هبة التي تدرس في المرحلة الثانوية بضمد لـ"سبق": إن فكرة مشروعها تتمثل في ابتكار طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد بجهاز منفصل لمسافات بعيدة عملها كشف الألغام، التي باتت تسبب مخاطر جسيمة في الحروب، ثم بتفجيرها والتخلص منها، من خلال اقترانها بخرائط الـGPS والكاميرات لتنفيذ المهام عن طريق فريق متخصص.

وأوضحت أنها شاركت بمشروعها في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع، وتم تكريمها في وقت سابق بمبلغ مالي قدره ألفا ريال في إحدى المناسبات.

وأشارت الطالبة إلى أنها تطمح في تطوير المشروع وتنفيذه على الأرض ليكون دعمًا لجنود المملكة.

وذكرت أنها بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، تواصل صاحب شركة مع أسرتها وتبني مشروعها، لكنه اختفى بعد ذلك ولم يتواصل مجدداً.

وأشارت إلى أن تكاليف هذا المشروع عالية وأنها تعجز عن توفيرها.

وقالت "هبة": طموحي أن يرى المشروع النور بعد دعمه وتطويره وتطبيقه على أرض الواقع؛ ليكون ذا فائدة عظيمة في إنقاذ الأرواح من الجنود والأطفال والمواطنين في مواجهة الألغام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالبة جازان مبتكرة طائرة الألغام لـ"سبق": أتمنى أن يرى مشروعي النور
سبق

تمكنت طالبة في المرحلة الثانوية بجازان من ابتكار مشروع عبارة عن طائرة بريموت كنترول، يتم التحكم فيها عن بعد؛ لمساعدة الجنود في الكشف عن الألغام والتخلص منها عن طريق الترددات.

وكانت الطالبة قد ذاع صيتها خلال الفترة الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت بفكرتها الكثير من الشخصيات المعروفة.

وقالت الطالبة الدرة محمد هبة التي تدرس في المرحلة الثانوية بضمد لـ"سبق": إن فكرة مشروعها تتمثل في ابتكار طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد بجهاز منفصل لمسافات بعيدة عملها كشف الألغام، التي باتت تسبب مخاطر جسيمة في الحروب، ثم بتفجيرها والتخلص منها، من خلال اقترانها بخرائط الـGPS والكاميرات لتنفيذ المهام عن طريق فريق متخصص.

وأوضحت أنها شاركت بمشروعها في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع، وتم تكريمها في وقت سابق بمبلغ مالي قدره ألفا ريال في إحدى المناسبات.

وأشارت الطالبة إلى أنها تطمح في تطوير المشروع وتنفيذه على الأرض ليكون دعمًا لجنود المملكة.

وذكرت أنها بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، تواصل صاحب شركة مع أسرتها وتبني مشروعها، لكنه اختفى بعد ذلك ولم يتواصل مجدداً.

وأشارت إلى أن تكاليف هذا المشروع عالية وأنها تعجز عن توفيرها.

وقالت "هبة": طموحي أن يرى المشروع النور بعد دعمه وتطويره وتطبيقه على أرض الواقع؛ ليكون ذا فائدة عظيمة في إنقاذ الأرواح من الجنود والأطفال والمواطنين في مواجهة الألغام.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
05:38 PM

طالبة جازان مبتكرة طائرة الألغام لـ"سبق": أتمنى أن يرى مشروعي النور

لم تحصل سوى على مكافأة ألفي ريال.. ولا تملك التمويل الكافي للتنفيذ

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قاسم الخبراني - جازان
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تمكنت طالبة في المرحلة الثانوية بجازان من ابتكار مشروع عبارة عن طائرة بريموت كنترول، يتم التحكم فيها عن بعد؛ لمساعدة الجنود في الكشف عن الألغام والتخلص منها عن طريق الترددات.

وكانت الطالبة قد ذاع صيتها خلال الفترة الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت بفكرتها الكثير من الشخصيات المعروفة.

وقالت الطالبة الدرة محمد هبة التي تدرس في المرحلة الثانوية بضمد لـ"سبق": إن فكرة مشروعها تتمثل في ابتكار طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد بجهاز منفصل لمسافات بعيدة عملها كشف الألغام، التي باتت تسبب مخاطر جسيمة في الحروب، ثم بتفجيرها والتخلص منها، من خلال اقترانها بخرائط الـGPS والكاميرات لتنفيذ المهام عن طريق فريق متخصص.

وأوضحت أنها شاركت بمشروعها في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع، وتم تكريمها في وقت سابق بمبلغ مالي قدره ألفا ريال في إحدى المناسبات.

وأشارت الطالبة إلى أنها تطمح في تطوير المشروع وتنفيذه على الأرض ليكون دعمًا لجنود المملكة.

وذكرت أنها بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، تواصل صاحب شركة مع أسرتها وتبني مشروعها، لكنه اختفى بعد ذلك ولم يتواصل مجدداً.

وأشارت إلى أن تكاليف هذا المشروع عالية وأنها تعجز عن توفيرها.

وقالت "هبة": طموحي أن يرى المشروع النور بعد دعمه وتطويره وتطبيقه على أرض الواقع؛ ليكون ذا فائدة عظيمة في إنقاذ الأرواح من الجنود والأطفال والمواطنين في مواجهة الألغام.

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