وافق مجلس إدارة جمعية الأفلاج الخيرية، على البدء بتنفيذ مشروع "أهلوني" لمساعدة الأسر والشباب على إيجاد فرص العمل بتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل. وأكدت الجمعية أن المشروع "أهلوني" الذي تبلغ تكلفته 300 ألف ريال ويمتد نحو عام؛ يشمل قروضًا مالية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ لتعزيز مهارات مستفيديها وأبنائهم وتطويرها؛ بهدف تأهيلهم وتشجيعهم على الإنتاج والاعتماد على النفس، لتحقيق التنمية المستدامة لهم ونقلهم من الحاجة إلى الكفاف.

"أهلوني".. مشروع خيرية الأفلاج لتأهيل المستفيدين وأبنائهم لسوق العمل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-12 وافق مجلس إدارة جمعية الأفلاج الخيرية، على البدء بتنفيذ مشروع "أهلوني" لمساعدة الأسر والشباب على إيجاد فرص العمل بتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكدت الجمعية أن المشروع "أهلوني" الذي تبلغ تكلفته 300 ألف ريال ويمتد نحو عام؛ يشمل قروضًا مالية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ لتعزيز مهارات مستفيديها وأبنائهم وتطويرها؛ بهدف تأهيلهم وتشجيعهم على الإنتاج والاعتماد على النفس، لتحقيق التنمية المستدامة لهم ونقلهم من الحاجة إلى الكفاف.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 12:13 PM

"أهلوني".. مشروع خيرية الأفلاج لتأهيل المستفيدين وأبنائهم لسوق العمل تبلغ تكلفته 300 ألف ريال ويمتد نحو عام ويشمل قروضًا مالية ودورات تدريبية





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وافق مجلس إدارة جمعية الأفلاج الخيرية، على البدء بتنفيذ مشروع "أهلوني" لمساعدة الأسر والشباب على إيجاد فرص العمل بتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكدت الجمعية أن المشروع "أهلوني" الذي تبلغ تكلفته 300 ألف ريال ويمتد نحو عام؛ يشمل قروضًا مالية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ لتعزيز مهارات مستفيديها وأبنائهم وتطويرها؛ بهدف تأهيلهم وتشجيعهم على الإنتاج والاعتماد على النفس، لتحقيق التنمية المستدامة لهم ونقلهم من الحاجة إلى الكفاف.