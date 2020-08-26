المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة تستمر حتى 7 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتشمل 8 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الأربعاء، تَضَمّنت نشاطًا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة تستمر حتى 7 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-26
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الأربعاء، تَضَمّنت نشاطًا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:00 AM
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة تستمر حتى 7 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتشمل 8 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الأربعاء، تَضَمّنت نشاطًا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.