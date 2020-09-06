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شاهد .. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام

مساء أمس بعد الانتهاء من جميع الأعمال التطويرية للطريق

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام، مساء أمس السبت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، بعد أن تم الانتهاء من كل الأعمال التطويرية بجميع مراحلها.

وأعطى وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا الإذن لمدير إدارة الطرق المهندس محمد الغامدي بافتتاحه، وذلك بعد تأكد عددٍ من مهندسي الأمانة ومنهم مدير عام التشغيل والصيانة ومدير إدارة الطرق، مدير الجسور وغيرهم من ذوي الاختصاص من سلامة الطريق وتطبيق كل أنظمة السلامة المرورية فيه، بالإضافة إلى إطّلاع مرور المنطقة على الطريق وأنظمة السلامة المرورية المنفذة فيه.

وبدأت أعمال التطوير في شهر يونيو الماضي وتمت على أربع مراحل للعمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، حيث تضمنت الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف، نقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

وكانت الأمانة قد وضعت خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية قبل البدء في إغلاق الطريق لأعمال الصيانة من خلال تحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة فيه، والتي شملت من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، في حين سعت الأمانة إلى الانتهاء من العمل حسب الجداول الزمنية المُعدة مسبقًا مع الالتزام بالجودة في العمل.

وعن مراحل العمل فقد تضمنت ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود، والمرحلة الثانية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ما بين تقاطع الملك سعود بن عبد العزيز إلى تقاطع الملك خالد بن عبد العزيز، فيما شملت المرحلة الثالثة ما بين تقاطع الملك خالد بن عبد العزيز إلى تقاطع الملك فهد بن عبد العزيز.

ويُذكر أن طريق الأمير نايف من أهم الطرق الشريانية المحورية في حاضرة الدمام، حيث يربط شمالها بجنوبها بطول 11 كيلو مترًا بكلا المسارين، إلا أنه شهد بعض التعرجات والتحديات التي شكلت خطرًا على قائدي المركبات؛ لذلك حرصت الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير للطريق حسب الجدول الزمني له؛ نظرًا لأهمية الطريق والذي يخدم عددًا كبيرًا من سكان حاضرة الدمام، وما زال للأمانة خطط متكاملة لبرامج التشغيل والصيانة للطرق، حيث يتم جدولة جميع الطرق التي تحتاج إلى التأهيل والتطوير والصيانة ضمن البرنامج لتنفيذها.

وحضر افتتاح الطريق عدد من المسؤولين من مرور المنطقة الشرقية، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ومدير عام الدراسات المهندس زكي العمران، وعدد من قيادات الأمانة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي المهندس هاني الفوزان، والمهندس عبدالرحمن الحمين، والمهندس علي الأطرش وخالد البنعلي.

وعلى إثر نجاح تأهيل الطريق وتطويره شكرت الأمانة وثمّنت كل الجهود لمرور المنطقة الشرقية على تعاونهم معها منذ بداية أعمال الطريق، وتوجّهت بدورها بالشكر للمواطنين على تعاونهم، مُقدّمة اعتذارها عن أي إزعاج تسبب به المشروع طيلة فترة الأعمال القائمة عليه.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام
سبق

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام، مساء أمس السبت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، بعد أن تم الانتهاء من كل الأعمال التطويرية بجميع مراحلها.

وأعطى وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا الإذن لمدير إدارة الطرق المهندس محمد الغامدي بافتتاحه، وذلك بعد تأكد عددٍ من مهندسي الأمانة ومنهم مدير عام التشغيل والصيانة ومدير إدارة الطرق، مدير الجسور وغيرهم من ذوي الاختصاص من سلامة الطريق وتطبيق كل أنظمة السلامة المرورية فيه، بالإضافة إلى إطّلاع مرور المنطقة على الطريق وأنظمة السلامة المرورية المنفذة فيه.

وبدأت أعمال التطوير في شهر يونيو الماضي وتمت على أربع مراحل للعمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، حيث تضمنت الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف، نقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

وكانت الأمانة قد وضعت خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية قبل البدء في إغلاق الطريق لأعمال الصيانة من خلال تحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة فيه، والتي شملت من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، في حين سعت الأمانة إلى الانتهاء من العمل حسب الجداول الزمنية المُعدة مسبقًا مع الالتزام بالجودة في العمل.

وعن مراحل العمل فقد تضمنت ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود، والمرحلة الثانية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ما بين تقاطع الملك سعود بن عبد العزيز إلى تقاطع الملك خالد بن عبد العزيز، فيما شملت المرحلة الثالثة ما بين تقاطع الملك خالد بن عبد العزيز إلى تقاطع الملك فهد بن عبد العزيز.

ويُذكر أن طريق الأمير نايف من أهم الطرق الشريانية المحورية في حاضرة الدمام، حيث يربط شمالها بجنوبها بطول 11 كيلو مترًا بكلا المسارين، إلا أنه شهد بعض التعرجات والتحديات التي شكلت خطرًا على قائدي المركبات؛ لذلك حرصت الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير للطريق حسب الجدول الزمني له؛ نظرًا لأهمية الطريق والذي يخدم عددًا كبيرًا من سكان حاضرة الدمام، وما زال للأمانة خطط متكاملة لبرامج التشغيل والصيانة للطرق، حيث يتم جدولة جميع الطرق التي تحتاج إلى التأهيل والتطوير والصيانة ضمن البرنامج لتنفيذها.

وحضر افتتاح الطريق عدد من المسؤولين من مرور المنطقة الشرقية، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ومدير عام الدراسات المهندس زكي العمران، وعدد من قيادات الأمانة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي المهندس هاني الفوزان، والمهندس عبدالرحمن الحمين، والمهندس علي الأطرش وخالد البنعلي.

وعلى إثر نجاح تأهيل الطريق وتطويره شكرت الأمانة وثمّنت كل الجهود لمرور المنطقة الشرقية على تعاونهم معها منذ بداية أعمال الطريق، وتوجّهت بدورها بالشكر للمواطنين على تعاونهم، مُقدّمة اعتذارها عن أي إزعاج تسبب به المشروع طيلة فترة الأعمال القائمة عليه.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
12:23 AM

شاهد .. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام

مساء أمس بعد الانتهاء من جميع الأعمال التطويرية للطريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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افتتحت أمانة المنطقة الشرقية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام، مساء أمس السبت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، بعد أن تم الانتهاء من كل الأعمال التطويرية بجميع مراحلها.

وأعطى وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا الإذن لمدير إدارة الطرق المهندس محمد الغامدي بافتتاحه، وذلك بعد تأكد عددٍ من مهندسي الأمانة ومنهم مدير عام التشغيل والصيانة ومدير إدارة الطرق، مدير الجسور وغيرهم من ذوي الاختصاص من سلامة الطريق وتطبيق كل أنظمة السلامة المرورية فيه، بالإضافة إلى إطّلاع مرور المنطقة على الطريق وأنظمة السلامة المرورية المنفذة فيه.

وبدأت أعمال التطوير في شهر يونيو الماضي وتمت على أربع مراحل للعمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، حيث تضمنت الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف، نقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

وكانت الأمانة قد وضعت خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية قبل البدء في إغلاق الطريق لأعمال الصيانة من خلال تحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة فيه، والتي شملت من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، في حين سعت الأمانة إلى الانتهاء من العمل حسب الجداول الزمنية المُعدة مسبقًا مع الالتزام بالجودة في العمل.

وعن مراحل العمل فقد تضمنت ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود، والمرحلة الثانية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ما بين تقاطع الملك سعود بن عبد العزيز إلى تقاطع الملك خالد بن عبد العزيز، فيما شملت المرحلة الثالثة ما بين تقاطع الملك خالد بن عبد العزيز إلى تقاطع الملك فهد بن عبد العزيز.

ويُذكر أن طريق الأمير نايف من أهم الطرق الشريانية المحورية في حاضرة الدمام، حيث يربط شمالها بجنوبها بطول 11 كيلو مترًا بكلا المسارين، إلا أنه شهد بعض التعرجات والتحديات التي شكلت خطرًا على قائدي المركبات؛ لذلك حرصت الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير للطريق حسب الجدول الزمني له؛ نظرًا لأهمية الطريق والذي يخدم عددًا كبيرًا من سكان حاضرة الدمام، وما زال للأمانة خطط متكاملة لبرامج التشغيل والصيانة للطرق، حيث يتم جدولة جميع الطرق التي تحتاج إلى التأهيل والتطوير والصيانة ضمن البرنامج لتنفيذها.

وحضر افتتاح الطريق عدد من المسؤولين من مرور المنطقة الشرقية، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ومدير عام الدراسات المهندس زكي العمران، وعدد من قيادات الأمانة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي المهندس هاني الفوزان، والمهندس عبدالرحمن الحمين، والمهندس علي الأطرش وخالد البنعلي.

وعلى إثر نجاح تأهيل الطريق وتطويره شكرت الأمانة وثمّنت كل الجهود لمرور المنطقة الشرقية على تعاونهم معها منذ بداية أعمال الطريق، وتوجّهت بدورها بالشكر للمواطنين على تعاونهم، مُقدّمة اعتذارها عن أي إزعاج تسبب به المشروع طيلة فترة الأعمال القائمة عليه.

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