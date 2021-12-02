النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جازان تطرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في الدرب

المحافظة تستقبل سنويًّا أعداداً كبيرة من السائحين

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة الدرب، طرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية وتنمية محافظة الدرب، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها عبارة عن منافذ بيع "أكشاك" وعربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" ومواقع جلسات وألعاب أطفال بالحدائق والمنتزه العام بالدرب وعلى شاطئ السميرات، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جازان تطرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في الدرب
سبق

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة الدرب، طرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية وتنمية محافظة الدرب، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها عبارة عن منافذ بيع "أكشاك" وعربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" ومواقع جلسات وألعاب أطفال بالحدائق والمنتزه العام بالدرب وعلى شاطئ السميرات، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
02:14 PM

أمانة جازان تطرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في الدرب

المحافظة تستقبل سنويًّا أعداداً كبيرة من السائحين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
5
366

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة الدرب، طرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية وتنمية محافظة الدرب، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها عبارة عن منافذ بيع "أكشاك" وعربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" ومواقع جلسات وألعاب أطفال بالحدائق والمنتزه العام بالدرب وعلى شاطئ السميرات، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة