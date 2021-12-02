أمانة جازان تطرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في الدرب

المحافظة تستقبل سنويًّا أعداداً كبيرة من السائحين

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة الدرب، طرح 169 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية وتنمية محافظة الدرب، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها عبارة عن منافذ بيع "أكشاك" وعربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" ومواقع جلسات وألعاب أطفال بالحدائق والمنتزه العام بالدرب وعلى شاطئ السميرات، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".