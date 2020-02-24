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أمير الباحة: ترك المعاملات دون إنجازها أمر غير مقبول نهائياً ولن يُقبل أي عذر

أكد أهمية العمل بكل نزاهة وتحقيق العدل والمساواة في خدمة المواطنين

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية العمل بكل نزاهة والبعد التام عن المحسوبيات في أداء العمل، مشدداً على ضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين دون تأخير.

وبيّن سموه خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق سعيد بن محمد مخايش ومنسوبي الوكالة ومديري إدارات الحقوق بالمحافظات، أن العمل أمانة ولا بد من أدائها على أكمل وجه، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لم تألُ جهداً في بذل سبل الراحة والرفاهية لمواطني هذا البلد المعطاء.

وشدد أمير منطقة الباحة على أهمية خدمة المواطنين بالعدل والمساواة والبعد عن الواسطة في العمل، وإنهاء المعاملات حسب مجراها الطبيعي والابتعاد عن الاجتهاد، والعمل حسب التوجيهات وتنفيذها دون الالتفاف عليها.

وقال الأمير حسام بن سعود: إن أكثر ما يسيئُني هو تقديم الخدمة لمواطن دون آخر، أو شكوى مواطن من تأخير معاملته لم يتم إنهاؤها دون أي مبرر"، لافتاً الانتباه إلى أن ترك المعاملات دون إنجازها سواءً في أقسام الإمارة أو المحافظات أمر غير مقبول نهائياً، ولن يقبل أي عذر حيال ذلك، موجهاً سموه بتقديم تصور ودراسة لحوافز وكالة الحقوق، مشيداً بما يتميز به منسوبو الوكالة من إخلاص وتفانٍ في أداء عملهم.

من جهته، أوضح وكيل إمارة الباحة المساعد للحقوق أن منسوبي الوكالة في الإمارة ومحافظات المنطقة سيعملون بحول الله وقوته على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتطلعات سمو أمير المنطقة في دقة العمل وسرعة الإنجاز، بما يتواكب مع رؤية مملكتنا الغالية في محورها الثالث وطن طموح وحكومة فاعلة، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى إيجاد بيئة عمل مميزة في وكالة الحقوق من خلال معالجة بعض الأمور التي من أهمها تطوير إجراءات العمل الحقوقي، وفق توجيهات أمير الباحة، وسعياً لخدمة المواطن وإنهاء معاملاته وحقوقه.

وأعرب "مخايش" باسمه ونيابةً عن الجميع عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة التي تصب في خدمة المواطن.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

أمير الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة: ترك المعاملات دون إنجازها أمر غير مقبول نهائياً ولن يُقبل أي عذر
سبق

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية العمل بكل نزاهة والبعد التام عن المحسوبيات في أداء العمل، مشدداً على ضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين دون تأخير.

وبيّن سموه خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق سعيد بن محمد مخايش ومنسوبي الوكالة ومديري إدارات الحقوق بالمحافظات، أن العمل أمانة ولا بد من أدائها على أكمل وجه، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لم تألُ جهداً في بذل سبل الراحة والرفاهية لمواطني هذا البلد المعطاء.

وشدد أمير منطقة الباحة على أهمية خدمة المواطنين بالعدل والمساواة والبعد عن الواسطة في العمل، وإنهاء المعاملات حسب مجراها الطبيعي والابتعاد عن الاجتهاد، والعمل حسب التوجيهات وتنفيذها دون الالتفاف عليها.

وقال الأمير حسام بن سعود: إن أكثر ما يسيئُني هو تقديم الخدمة لمواطن دون آخر، أو شكوى مواطن من تأخير معاملته لم يتم إنهاؤها دون أي مبرر"، لافتاً الانتباه إلى أن ترك المعاملات دون إنجازها سواءً في أقسام الإمارة أو المحافظات أمر غير مقبول نهائياً، ولن يقبل أي عذر حيال ذلك، موجهاً سموه بتقديم تصور ودراسة لحوافز وكالة الحقوق، مشيداً بما يتميز به منسوبو الوكالة من إخلاص وتفانٍ في أداء عملهم.

من جهته، أوضح وكيل إمارة الباحة المساعد للحقوق أن منسوبي الوكالة في الإمارة ومحافظات المنطقة سيعملون بحول الله وقوته على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتطلعات سمو أمير المنطقة في دقة العمل وسرعة الإنجاز، بما يتواكب مع رؤية مملكتنا الغالية في محورها الثالث وطن طموح وحكومة فاعلة، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى إيجاد بيئة عمل مميزة في وكالة الحقوق من خلال معالجة بعض الأمور التي من أهمها تطوير إجراءات العمل الحقوقي، وفق توجيهات أمير الباحة، وسعياً لخدمة المواطن وإنهاء معاملاته وحقوقه.

وأعرب "مخايش" باسمه ونيابةً عن الجميع عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة التي تصب في خدمة المواطن.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
05:18 PM

أمير الباحة: ترك المعاملات دون إنجازها أمر غير مقبول نهائياً ولن يُقبل أي عذر

أكد أهمية العمل بكل نزاهة وتحقيق العدل والمساواة في خدمة المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية العمل بكل نزاهة والبعد التام عن المحسوبيات في أداء العمل، مشدداً على ضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين دون تأخير.

وبيّن سموه خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق سعيد بن محمد مخايش ومنسوبي الوكالة ومديري إدارات الحقوق بالمحافظات، أن العمل أمانة ولا بد من أدائها على أكمل وجه، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لم تألُ جهداً في بذل سبل الراحة والرفاهية لمواطني هذا البلد المعطاء.

وشدد أمير منطقة الباحة على أهمية خدمة المواطنين بالعدل والمساواة والبعد عن الواسطة في العمل، وإنهاء المعاملات حسب مجراها الطبيعي والابتعاد عن الاجتهاد، والعمل حسب التوجيهات وتنفيذها دون الالتفاف عليها.

وقال الأمير حسام بن سعود: إن أكثر ما يسيئُني هو تقديم الخدمة لمواطن دون آخر، أو شكوى مواطن من تأخير معاملته لم يتم إنهاؤها دون أي مبرر"، لافتاً الانتباه إلى أن ترك المعاملات دون إنجازها سواءً في أقسام الإمارة أو المحافظات أمر غير مقبول نهائياً، ولن يقبل أي عذر حيال ذلك، موجهاً سموه بتقديم تصور ودراسة لحوافز وكالة الحقوق، مشيداً بما يتميز به منسوبو الوكالة من إخلاص وتفانٍ في أداء عملهم.

من جهته، أوضح وكيل إمارة الباحة المساعد للحقوق أن منسوبي الوكالة في الإمارة ومحافظات المنطقة سيعملون بحول الله وقوته على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتطلعات سمو أمير المنطقة في دقة العمل وسرعة الإنجاز، بما يتواكب مع رؤية مملكتنا الغالية في محورها الثالث وطن طموح وحكومة فاعلة، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى إيجاد بيئة عمل مميزة في وكالة الحقوق من خلال معالجة بعض الأمور التي من أهمها تطوير إجراءات العمل الحقوقي، وفق توجيهات أمير الباحة، وسعياً لخدمة المواطن وإنهاء معاملاته وحقوقه.

وأعرب "مخايش" باسمه ونيابةً عن الجميع عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة التي تصب في خدمة المواطن.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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