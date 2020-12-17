قلّد قائد معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية، المقدم أحمد الشهري، الثلاثاء؛ مدير شعبة البرامج والمناهج بالمعهد منصور بن حامد الجميلي السلمي، رتبة "رائد"، بعد صدور قرار ترقيته.
تقليد "السلمي" رتبة "رائد" في سجون الشرقية
قلّد قائد معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية، المقدم أحمد الشهري، الثلاثاء؛ مدير شعبة البرامج والمناهج بالمعهد منصور بن حامد الجميلي السلمي، رتبة "رائد"، بعد صدور قرار ترقيته.
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تقليد "السلمي" رتبة "رائد" في سجون الشرقيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-17
قلّد قائد معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية، المقدم أحمد الشهري، الثلاثاء؛ مدير شعبة البرامج والمناهج بالمعهد منصور بن حامد الجميلي السلمي، رتبة "رائد"، بعد صدور قرار ترقيته.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
06:40 PM
تقليد "السلمي" رتبة "رائد" في سجون الشرقية
قلّد قائد معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية، المقدم أحمد الشهري، الثلاثاء؛ مدير شعبة البرامج والمناهج بالمعهد منصور بن حامد الجميلي السلمي، رتبة "رائد"، بعد صدور قرار ترقيته.
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