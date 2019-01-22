"التحالف" يعلن: تدمير 5 آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في مأرب وقتل 40 عنصرًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة .
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 40 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة .
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 40 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة .
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 40 عنصرًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة .
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 40 عنصرًا.