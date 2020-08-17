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"التعليم" تدعو المستفيدين من منصة "مدرستي" إلى تحديث رقم الاتصال

من خلال "نظام نور" حتى تصلهم رسالة تحديث الحساب

دعت وزارة التعليم المستفيدين من منصة مدرستي إلى ضرورة تحديث أرقام الهواتف الخاصة بهم على نظام نور للاستفادة من خدمات المنصة.

وتفصيلاً، أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري أنه حرصًا من الوزارة على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا، يجب على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصلهم رسالة تحديث الحساب.

رابط نظام نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تدعو المستفيدين من منصة "مدرستي" إلى تحديث رقم الاتصال
سبق

دعت وزارة التعليم المستفيدين من منصة مدرستي إلى ضرورة تحديث أرقام الهواتف الخاصة بهم على نظام نور للاستفادة من خدمات المنصة.

وتفصيلاً، أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري أنه حرصًا من الوزارة على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا، يجب على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصلهم رسالة تحديث الحساب.

رابط نظام نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:35 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
12:44 AM

"التعليم" تدعو المستفيدين من منصة "مدرستي" إلى تحديث رقم الاتصال

من خلال "نظام نور" حتى تصلهم رسالة تحديث الحساب

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,053

دعت وزارة التعليم المستفيدين من منصة مدرستي إلى ضرورة تحديث أرقام الهواتف الخاصة بهم على نظام نور للاستفادة من خدمات المنصة.

وتفصيلاً، أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري أنه حرصًا من الوزارة على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا، يجب على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصلهم رسالة تحديث الحساب.

رابط نظام نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

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