وتُعد تلك الخطوة ضمن إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة - على المشاركة في هذه المناسبة؛ إذ تشارك الأمانة بإبراز مظاهر البهجة والاحتفال في الميادين والطرقات، وتخصيص مساحات في اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والأماكن العامة، ونشر عبارات التهنئة والتبريكات على الشاشات التفاعلية بمرافق الأمانة، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ازدانت العاصمة المقدسة بأعلام السلطنة العمانية احتفالاً باليوم الوطني العماني الثامن والأربعين. ويأتي ذلك امتدادًا للروابط التاريخية العميقة، والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

مكة المكرمة تزدان بأعلام سلطنة عُمان في ذكرى اليوم الوطني العماني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-19 ازدانت العاصمة المقدسة بأعلام السلطنة العمانية احتفالاً باليوم الوطني العماني الثامن والأربعين. ويأتي ذلك امتدادًا للروابط التاريخية العميقة، والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين. وتُعد تلك الخطوة ضمن إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة - على المشاركة في هذه المناسبة؛ إذ تشارك الأمانة بإبراز مظاهر البهجة والاحتفال في الميادين والطرقات، وتخصيص مساحات في اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والأماكن العامة، ونشر عبارات التهنئة والتبريكات على الشاشات التفاعلية بمرافق الأمانة، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 09:42 PM

اخر تعديل 19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 11:05 PM

مكة المكرمة تزدان بأعلام سلطنة عُمان في ذكرى اليوم الوطني العماني امتدادًا للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدَيْن





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ازدانت العاصمة المقدسة بأعلام السلطنة العمانية احتفالاً باليوم الوطني العماني الثامن والأربعين. ويأتي ذلك امتدادًا للروابط التاريخية العميقة، والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وتُعد تلك الخطوة ضمن إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة - على المشاركة في هذه المناسبة؛ إذ تشارك الأمانة بإبراز مظاهر البهجة والاحتفال في الميادين والطرقات، وتخصيص مساحات في اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والأماكن العامة، ونشر عبارات التهنئة والتبريكات على الشاشات التفاعلية بمرافق الأمانة، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.