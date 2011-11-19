النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

مكة المكرمة تزدان بأعلام سلطنة عُمان في ذكرى اليوم الوطني العماني

امتدادًا للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدَيْن

ازدانت العاصمة المقدسة بأعلام السلطنة العمانية احتفالاً باليوم الوطني العماني الثامن والأربعين. ويأتي ذلك امتدادًا للروابط التاريخية العميقة، والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وتُعد تلك الخطوة ضمن إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة - على المشاركة في هذه المناسبة؛ إذ تشارك الأمانة بإبراز مظاهر البهجة والاحتفال في الميادين والطرقات، وتخصيص مساحات في اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والأماكن العامة، ونشر عبارات التهنئة والتبريكات على الشاشات التفاعلية بمرافق الأمانة، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم الوطني العماني الـ48

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة تزدان بأعلام سلطنة عُمان في ذكرى اليوم الوطني العماني
سبق

ازدانت العاصمة المقدسة بأعلام السلطنة العمانية احتفالاً باليوم الوطني العماني الثامن والأربعين. ويأتي ذلك امتدادًا للروابط التاريخية العميقة، والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وتُعد تلك الخطوة ضمن إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة - على المشاركة في هذه المناسبة؛ إذ تشارك الأمانة بإبراز مظاهر البهجة والاحتفال في الميادين والطرقات، وتخصيص مساحات في اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والأماكن العامة، ونشر عبارات التهنئة والتبريكات على الشاشات التفاعلية بمرافق الأمانة، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:42 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:05 PM

مكة المكرمة تزدان بأعلام سلطنة عُمان في ذكرى اليوم الوطني العماني

امتدادًا للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدَيْن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
2,853

ازدانت العاصمة المقدسة بأعلام السلطنة العمانية احتفالاً باليوم الوطني العماني الثامن والأربعين. ويأتي ذلك امتدادًا للروابط التاريخية العميقة، والعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وتُعد تلك الخطوة ضمن إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية - ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة - على المشاركة في هذه المناسبة؛ إذ تشارك الأمانة بإبراز مظاهر البهجة والاحتفال في الميادين والطرقات، وتخصيص مساحات في اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والأماكن العامة، ونشر عبارات التهنئة والتبريكات على الشاشات التفاعلية بمرافق الأمانة، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,733
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
25,002
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,657
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,549

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

ماجد الحربي
الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

وحيد بغدادي
..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة