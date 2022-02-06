"ألماسة قادمة من الفضاء".. مزاد عالمي للفوز بالقطعة السوداء الأغلى

يعود عمرها إلى نحو مليار سنة أطلق عليها اسم "اللغز" و"a 555.55"

يتنافس المشاركون في مزاد على الإنترنت لشراء قطعة ألماس سوداء اللون ذات قصة مثيرة؛ إذ إنها جاءت من خارج كوكب الأرض.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، أن قطعة الألماس الكبيرة يعود عمرها إلى نحو مليار سنة، ويُعتقد أنها جاءت من الفضاء الخارجي.

وأُطلق على هذه الألماسة اسم "اللغز"، كما سيمت باسم آخر هو (a 555.55).

ويُظهر موقع المزاد (sothebys) رصد 12 محاولة لشراء هذه الألماسة، ووصل آخر سعر معروض حتى ظهيرة الأحد إلى 600 ألف جنيه إسترليني (حوالى 812 ألف دولار أمريكي).

وبدأ المزاد العلني في الـ3 من فبراير الجاري، ويستمر حتى التاسع منه؛ وفق "سكاي نيوز" عربية.

وكانت هذه القطعة الألماسية قد أُدرجت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006، باعتبارها الأكبر حجمًا في العالم.

وتقول دار المزاد: إن الألماس الأسود اللون بهذا الحجم نادر للغاية، وعلاوة على ذلك "يكتنفه الغموض".

ويُعتقد أن هذا الألماس مصدره اصطدم نيزكي أو نتيجة كويكب سقط على الأرض وكان فيه قطع من الألماس.

ويشبه شكل الألماسة نوعًا ما شكل التعويذة الخمسية المستخدمة في البلدان العربية لدرء الحسد، وترتبط هذه التعويذة بالرقم 5. كما يرتبط الألماس من هذا النوع بالرقم نفسه فهو من عيار 55 قيراطًا، ويُعرف بأن له 55 جانبًا.

ولم تُعرض "الألماسة اللغز" في الأسواق من قبل، علمًا بأنه تم عرضها أمام الجمهور في دبي ولوس أنجلوس ولندن.

وقالت دار المزاد إنها تقبل بالدفع عن طريق العملات الرقمية؛ في خطوة تعكس أن هذه العملات بدأت في ترك أثرها في عالم الفن المادي والأشياء.