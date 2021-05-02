وقف 59 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منهم 36 مواطناً و23 سودانياً وباكستانياً

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 36 مواطناً و23 مقيماً من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1899 رأساً من الإبل و930 رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.