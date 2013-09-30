الجامعة العربية تنعي فقيد الكويت وتنكّس علم المقر ثلاثة أيام

أبو الغيط: ذكراه ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم

نعى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة «زعيم عربي نادر» الشيخ صباح الأحمد. واستذكر أبو الغيط في بيان له «الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المشرفة في خدمة القضايا العربية، ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع ،ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كنهج لحل المشكلات المستعصية».

وأعرب عن خالص العزاء للأمير الشيخ نواف الأحمد وقيادات الكويت والشعب الكويتي؛ مؤكدًا أن ذكرى الشيخ صباح الأحمد ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.

وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب «أمير الإنسانية» كان فخرًا للعرب جميعًا؛ داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت ولأمته العربية على اتساعها.

ووجّه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الراحل الكبير.