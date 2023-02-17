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في سباق "دايتونا 500".. ترامب يدخل مضمارًا للسيارات مستعرضًا بـ"الوحش"

الرئيس الأمريكي أعطى إشارة البدء للسباق: "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم"

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، سباق "دايتونا 500" الشهير للسيارات، بشكل استعراضي في سيارته الليموزين، على مضمار السباق، بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، وسط هتافات المشجعين.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي، قام ترامب بدور رئيس السباق الذي يُجرى في ولاية فلوريدا وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو مئة ألف شخص، أعطى ترامب إشارة البدء للسباق قائلًا: "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم".

وخاطب ترامب مؤيديه، الذين كانوا يهتفون "أربع سنوات أخرى"، قائلًا: "نحن نحب بلدنا، ويشرفني حقيقة أن أكون معكم".

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار، وتوقف لالتقاط صور مع أنصاره.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات. وانتهزت حملة ترامب ظهوره، لرفع لافتة قُرب حلبة السباق، وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.

دونالد ترامب سباق دايتونا 500

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في سباق "دايتونا 500".. ترامب يدخل مضمارًا للسيارات مستعرضًا بـ"الوحش"
سبق

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، سباق "دايتونا 500" الشهير للسيارات، بشكل استعراضي في سيارته الليموزين، على مضمار السباق، بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، وسط هتافات المشجعين.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي، قام ترامب بدور رئيس السباق الذي يُجرى في ولاية فلوريدا وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو مئة ألف شخص، أعطى ترامب إشارة البدء للسباق قائلًا: "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم".

وخاطب ترامب مؤيديه، الذين كانوا يهتفون "أربع سنوات أخرى"، قائلًا: "نحن نحب بلدنا، ويشرفني حقيقة أن أكون معكم".

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار، وتوقف لالتقاط صور مع أنصاره.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات. وانتهزت حملة ترامب ظهوره، لرفع لافتة قُرب حلبة السباق، وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:44 AM

في سباق "دايتونا 500".. ترامب يدخل مضمارًا للسيارات مستعرضًا بـ"الوحش"

الرئيس الأمريكي أعطى إشارة البدء للسباق: "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، سباق "دايتونا 500" الشهير للسيارات، بشكل استعراضي في سيارته الليموزين، على مضمار السباق، بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، وسط هتافات المشجعين.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي، قام ترامب بدور رئيس السباق الذي يُجرى في ولاية فلوريدا وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو مئة ألف شخص، أعطى ترامب إشارة البدء للسباق قائلًا: "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم".

وخاطب ترامب مؤيديه، الذين كانوا يهتفون "أربع سنوات أخرى"، قائلًا: "نحن نحب بلدنا، ويشرفني حقيقة أن أكون معكم".

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار، وتوقف لالتقاط صور مع أنصاره.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات. وانتهزت حملة ترامب ظهوره، لرفع لافتة قُرب حلبة السباق، وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.

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