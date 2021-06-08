وبيّن المركز أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

"الوطني للأرصاد" ينبه من موجة حارة على محافظتي بدر وينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-08 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 11:50 AM

"الوطني للأرصاد" ينبه من موجة حارة على محافظتي بدر وينبع الحالة بدأت العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.