"الوطني للأرصاد" ينبه من موجة حارة على محافظتي بدر وينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.