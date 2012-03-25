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المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم يقيم تجمعاً استكشافيّاً خامساً

في جدة وبمشاركة 38 لاعباً

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تجمعًا استكشافيّاً في مدينة جدة، بدءًا من يوم غدٍ الجمعة حتى 31 مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي (38) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: أسامة المرمش، وبلال الدواء، وعمار العمار، وأحمد أبو راسين، ونواف شيعان، وسليمان هزازي، ووليد عياش، ومحمد الدوسري، وصالح برناوي، وعلي النخلي، ومحمد سليمان، وسامي سويد، ونواف جابر، وعبدالعزيز الفرج، ومحمد عبدالرحمن، وعمران الجهني، وعباس الحسن، ومصعب الجوير، وعبدالكريم دارسي، وعبدالملك العييري، وفيصل صبياني، وياسين الزبيدي، وماجد دوران، وخالد مجرشي، وعبدالله معتوق، وعبدالعزيز العليوة، ومحمد المري، وصالح الحارثي، ووليد العيافي، وعبدالله الزيد، وعثمان العثمان، ويزيد الغامدي، وصهيب الزيد، وعبدالله رديف، ومشاري النمر، ونواف السهلي، وعلي آل جبيع، وعبدالعزيز العثمان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعدّ الخامس ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم يقيم تجمعاً استكشافيّاً خامساً
سبق

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تجمعًا استكشافيّاً في مدينة جدة، بدءًا من يوم غدٍ الجمعة حتى 31 مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي (38) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: أسامة المرمش، وبلال الدواء، وعمار العمار، وأحمد أبو راسين، ونواف شيعان، وسليمان هزازي، ووليد عياش، ومحمد الدوسري، وصالح برناوي، وعلي النخلي، ومحمد سليمان، وسامي سويد، ونواف جابر، وعبدالعزيز الفرج، ومحمد عبدالرحمن، وعمران الجهني، وعباس الحسن، ومصعب الجوير، وعبدالكريم دارسي، وعبدالملك العييري، وفيصل صبياني، وياسين الزبيدي، وماجد دوران، وخالد مجرشي، وعبدالله معتوق، وعبدالعزيز العليوة، ومحمد المري، وصالح الحارثي، ووليد العيافي، وعبدالله الزيد، وعثمان العثمان، ويزيد الغامدي، وصهيب الزيد، وعبدالله رديف، ومشاري النمر، ونواف السهلي، وعلي آل جبيع، وعبدالعزيز العثمان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعدّ الخامس ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
07:22 PM

المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم يقيم تجمعاً استكشافيّاً خامساً

في جدة وبمشاركة 38 لاعباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تجمعًا استكشافيّاً في مدينة جدة، بدءًا من يوم غدٍ الجمعة حتى 31 مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي (38) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: أسامة المرمش، وبلال الدواء، وعمار العمار، وأحمد أبو راسين، ونواف شيعان، وسليمان هزازي، ووليد عياش، ومحمد الدوسري، وصالح برناوي، وعلي النخلي، ومحمد سليمان، وسامي سويد، ونواف جابر، وعبدالعزيز الفرج، ومحمد عبدالرحمن، وعمران الجهني، وعباس الحسن، ومصعب الجوير، وعبدالكريم دارسي، وعبدالملك العييري، وفيصل صبياني، وياسين الزبيدي، وماجد دوران، وخالد مجرشي، وعبدالله معتوق، وعبدالعزيز العليوة، ومحمد المري، وصالح الحارثي، ووليد العيافي، وعبدالله الزيد، وعثمان العثمان، ويزيد الغامدي، وصهيب الزيد، وعبدالله رديف، ومشاري النمر، ونواف السهلي، وعلي آل جبيع، وعبدالعزيز العثمان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعدّ الخامس ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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