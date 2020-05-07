وأردف: أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.

وأضاف: تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى 25 مايو الجاري على الأقل.

وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين.

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

"كورونا" يصيب 61 موظفًا في المفوضية الأوروبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-07 أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد. وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين. وأضاف: تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى 25 مايو الجاري على الأقل. وأردف: أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 02:43 PM

"كورونا" يصيب 61 موظفًا في المفوضية الأوروبية التحقق من جميع من كانوا على اتصال مباشر بهم





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أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين.

وأضاف: تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى 25 مايو الجاري على الأقل.

وأردف: أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.