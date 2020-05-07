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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

"كورونا" يصيب 61 موظفًا في المفوضية الأوروبية

التحقق من جميع من كانوا على اتصال مباشر بهم

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين.

وأضاف: تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى 25 مايو الجاري على الأقل.

وأردف: أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 61 موظفًا في المفوضية الأوروبية
سبق

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين.

وأضاف: تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى 25 مايو الجاري على الأقل.

وأردف: أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:43 PM

"كورونا" يصيب 61 موظفًا في المفوضية الأوروبية

التحقق من جميع من كانوا على اتصال مباشر بهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين.

وأضاف: تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى 25 مايو الجاري على الأقل.

وأردف: أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.

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