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صائم الدهر مديرًا للنشر الإلكتروني في "عكاظ"

انضم الزميل الصحفي خالد صائم الدهر، إلى فريق تحرير صحيفة "عكاظ" مديرًا لتحرير النشر الإلكتروني.

"صائم الدهر" الحاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز، يملك خبرة طويلة في العمل الصحفي تمتد لأكثر من 20 عامًا؛ إذ عمل محررًا ميدانيًّا في صحيفة "المدينة"، قبل أن ينتقل مديرًا لتحرير الشؤون الرياضية في "عكاظ"، ثم شارك في تأسيس صحيفة "الشرق" بالمنطقة الشرقية، وتدرج فيها إلى مساعد رئيس التحرير، ومن ثم انضمّ لفريق عمل تأسيس صحيفة "مكة" مديرًا للتحرير ومسؤول الموقع الإلكتروني، وأخيرًا أعاد تأسيس صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية إحدى وسائل "عكاظ" الإعلامية.

فيما يعمل حاليًّا على أطروحته في الإعلام الرقمي لنيل درجة الماجستير. "أبوحمى" المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني مدربًا للتنمية البشرية، شارك ضمن الوفد الإعلامي في عدد من المؤتمرات الرسمية والندوات الخارجية، آخرها القمة العربية التي أقيمت في شرم الشيخ.

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صائم الدهر مديرًا للنشر الإلكتروني في "عكاظ"
سبق

انضم الزميل الصحفي خالد صائم الدهر، إلى فريق تحرير صحيفة "عكاظ" مديرًا لتحرير النشر الإلكتروني.

"صائم الدهر" الحاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز، يملك خبرة طويلة في العمل الصحفي تمتد لأكثر من 20 عامًا؛ إذ عمل محررًا ميدانيًّا في صحيفة "المدينة"، قبل أن ينتقل مديرًا لتحرير الشؤون الرياضية في "عكاظ"، ثم شارك في تأسيس صحيفة "الشرق" بالمنطقة الشرقية، وتدرج فيها إلى مساعد رئيس التحرير، ومن ثم انضمّ لفريق عمل تأسيس صحيفة "مكة" مديرًا للتحرير ومسؤول الموقع الإلكتروني، وأخيرًا أعاد تأسيس صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية إحدى وسائل "عكاظ" الإعلامية.

فيما يعمل حاليًّا على أطروحته في الإعلام الرقمي لنيل درجة الماجستير. "أبوحمى" المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني مدربًا للتنمية البشرية، شارك ضمن الوفد الإعلامي في عدد من المؤتمرات الرسمية والندوات الخارجية، آخرها القمة العربية التي أقيمت في شرم الشيخ.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
10:42 PM

صائم الدهر مديرًا للنشر الإلكتروني في "عكاظ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انضم الزميل الصحفي خالد صائم الدهر، إلى فريق تحرير صحيفة "عكاظ" مديرًا لتحرير النشر الإلكتروني.

"صائم الدهر" الحاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز، يملك خبرة طويلة في العمل الصحفي تمتد لأكثر من 20 عامًا؛ إذ عمل محررًا ميدانيًّا في صحيفة "المدينة"، قبل أن ينتقل مديرًا لتحرير الشؤون الرياضية في "عكاظ"، ثم شارك في تأسيس صحيفة "الشرق" بالمنطقة الشرقية، وتدرج فيها إلى مساعد رئيس التحرير، ومن ثم انضمّ لفريق عمل تأسيس صحيفة "مكة" مديرًا للتحرير ومسؤول الموقع الإلكتروني، وأخيرًا أعاد تأسيس صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية إحدى وسائل "عكاظ" الإعلامية.

فيما يعمل حاليًّا على أطروحته في الإعلام الرقمي لنيل درجة الماجستير. "أبوحمى" المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني مدربًا للتنمية البشرية، شارك ضمن الوفد الإعلامي في عدد من المؤتمرات الرسمية والندوات الخارجية، آخرها القمة العربية التي أقيمت في شرم الشيخ.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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