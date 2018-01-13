في السوبر الإسباني: "راموس" يسعى لكسر رقم "كاسياس"

إيفي: سيكون سرجيو راموس، قائد ريال مدريد، غدًا الأحد على موعد مع التاريخ في حالة مشاركته أمام أتلتيكو مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة.

وينتظر راموس أن يصبح اللاعب الملكي الذي خاض أكبر عدد من المباريات في تاريخ بطولة السوبر الإسباني متفوقًا بذلك على الأسطورة إيكر كاسياس حارس الريال السابق.

ومن إجمالي 29 مباراة خاضها ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني (الثاني بعد برشلونة الذي خاض 46 مباراة) لعب مدافع الملكي 13 مباراة.

ووصل قائد الريال لهذا الرقم عندما خاض الأربعاء الماضي مباراة نصف النهائي أمام فالنسيا في الحلة الجديدة للبطولة؛ ليتجاوز بذلك لاعب الملكي السابق راؤول جونزاليس، ويعادل رقم إيكر كاسياس.

ويومًا بعد يوم يسطر راموس اسمه في أبرز صفحات تاريخ ريال مدريد؛ ففي هذا الموسم أيضًا اعتلى عرش اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات (الكلاسيكو) متخطيًا أسماء من العيار الثقيل، بحجم مانولو سانشيز وتشافي هرنانديز وباكو خينتو. كما أصبح اللاعب الأكثر فوزًا في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومع منتخب إسبانيا أصبح راموس اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في تاريخ (لاروخا) متفوقا أيضًا على كاسياس.