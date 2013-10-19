بقوة 6.4 درجة.. هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان ومصر

أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة هزّ البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام، بأن سكان مصر ولبنان وسوريا شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بُعد 219 كيلو متراً من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.

هذا وقالت "رويترز"، نقلاً عن شهود، إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع "لبنان 24"، إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.