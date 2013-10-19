النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقوة 6.4 درجة.. هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان ومصر

أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة هزّ البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام، بأن سكان مصر ولبنان وسوريا شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بُعد 219 كيلو متراً من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.

هذا وقالت "رويترز"، نقلاً عن شهود، إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع "لبنان 24"، إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بقوة 6.4 درجة.. هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان ومصر
سبق

أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة هزّ البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام، بأن سكان مصر ولبنان وسوريا شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بُعد 219 كيلو متراً من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.

هذا وقالت "رويترز"، نقلاً عن شهود، إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع "لبنان 24"، إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
09:17 AM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:40 PM

بقوة 6.4 درجة.. هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان ومصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,688

أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة هزّ البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام، بأن سكان مصر ولبنان وسوريا شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بُعد 219 كيلو متراً من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.

هذا وقالت "رويترز"، نقلاً عن شهود، إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع "لبنان 24"، إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة