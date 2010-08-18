وأعلنت الحماية المدنية لدى هايتي، أن الزلزال أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل؛ فيما واصلت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب هايتي السبت الماضي، إلى 1941 قتيلًا حتى الآن.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-18 ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب هايتي السبت الماضي، إلى 1941 قتيلًا حتى الآن. وأعلنت الحماية المدنية لدى هايتي، أن الزلزال أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل؛ فيما واصلت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:34 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلًا فِرَق الإنقاذ تُواصل عمليات البحث تحت الأنقاض





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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب هايتي السبت الماضي، إلى 1941 قتيلًا حتى الآن.

وأعلنت الحماية المدنية لدى هايتي، أن الزلزال أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل؛ فيما واصلت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض.