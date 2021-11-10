إغلاق 25 ‏منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل

بعد تنفيذ الأمانة 597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع

نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر ‏فِرَقها ‏الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي، ‏‏597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع؛ ‏مما أسفر عن إغلاق 25 ‏منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات ‏للإجراءات ‏الاحترازية ‏والوقائية ‏عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.‏