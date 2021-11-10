إغلاق 25 منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل
بعد تنفيذ الأمانة 597 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع
نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فِرَقها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، 597 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق 25 منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.
إغلاق 25 منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-10
نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فِرَقها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، 597 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق 25 منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
01:31 PM
إغلاق 25 منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل
بعد تنفيذ الأمانة 597 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع
نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فِرَقها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، 597 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق 25 منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.