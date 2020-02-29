النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشاط": نتابع تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة

أكّد أن الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم يسهم في الحد من انتشار "كورونا"

تتابع وزارة الحج والعمرة، المعتمرين الموجودين على أراضي المملكة، لتقديم الخدمات لهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: ‏الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم إلى المملكة بغرض العمرة والزيارة يسهم في الحد من انتشار وإيفاد مرض كورونا الجديد.

وأضاف: وزارة الحج والعمرة ستتابع عمليات تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين.

وكانت الحكومة السعودية قد ‏علّقت دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، مؤقتاً، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.

وقامت وزارة الحج والعمرة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وكذلك تم تعليق الدخول لمَن حصل على تأشيرة العمرة.

عبدالفتاح مشاط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مشاط": نتابع تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة
سبق

تتابع وزارة الحج والعمرة، المعتمرين الموجودين على أراضي المملكة، لتقديم الخدمات لهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: ‏الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم إلى المملكة بغرض العمرة والزيارة يسهم في الحد من انتشار وإيفاد مرض كورونا الجديد.

وأضاف: وزارة الحج والعمرة ستتابع عمليات تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين.

وكانت الحكومة السعودية قد ‏علّقت دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، مؤقتاً، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.

وقامت وزارة الحج والعمرة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وكذلك تم تعليق الدخول لمَن حصل على تأشيرة العمرة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:46 PM

"مشاط": نتابع تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة

أكّد أن الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم يسهم في الحد من انتشار "كورونا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
364

تتابع وزارة الحج والعمرة، المعتمرين الموجودين على أراضي المملكة، لتقديم الخدمات لهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: ‏الإجراء الاحترازي بإيقاف القدوم إلى المملكة بغرض العمرة والزيارة يسهم في الحد من انتشار وإيفاد مرض كورونا الجديد.

وأضاف: وزارة الحج والعمرة ستتابع عمليات تقديم الخدمات للمعتمرين الموجودين على أراضي المملكة حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين.

وكانت الحكومة السعودية قد ‏علّقت دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، مؤقتاً، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.

وقامت وزارة الحج والعمرة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وكذلك تم تعليق الدخول لمَن حصل على تأشيرة العمرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,878
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,470
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,750
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,012

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة