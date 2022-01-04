"أجياد مكة" تنظم برنامج الدورة العلمية الأولى الشهر الجاري

تستمر 5 أيام وتقام في جامع حسين عرب بمجمع الموسى

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة برنامج "الدورة العلمية الأولى", بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة, ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والمشايخ الرسميين بالوزارة في 6 جمادى الآخرة وتستمر خمسة أيام وتقام في جامع حسين عرب بمجمع الموسى الواقع بحي الهجرة في مكة.

وصرح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بتاوي أن هذه الدورة العلمية تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها الجمعية لطلبة العلم في منطقة الحرم لتبصير الناس أمور دينهم ودنياهم, , مشيراً إلى أنها تهدف إلى استثمار أوقات أفراد المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والفائدة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ.

وأضاف "بتاوي" أن الدورة تشمل شرحاً لعدة كتب علمية منها: "تعليق على شرح السنة للمزني، ومختصر أصول التفسير لابن تيمية, ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, ومنهج السالكين للسعدي, ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر."

مبيناً أن الجمعية وضعت مميزات لهذه الدورة منها توزيع شهادات حضور وتوفير جوائز وضيافة يومية ,وتوفير المتون العلمية, كما خصصت الجمعية مكاناً خاصاً للنساء, منوهاً بأن الدورة ستنقل عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع اليوتيوب: (https://cutt.us/vwg9d).

يشار إلى أن جمعية أجياد للدعوة والإرشاد جمعية متخصصة في توعية الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي, من خلال تنفيذ العديد من البرامج العلمية والمحاضرات الإيمانية والمبادرات التطوعية والمجتمعية.