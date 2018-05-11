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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

السودان.. 6 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1365.

ووفقاً لبيان الوزارة، نشرته على "فيسبوك"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد سجلت 6 وفيات جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 70.

تجدر الإشارة إلى أن 1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 6 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1365.

ووفقاً لبيان الوزارة، نشرته على "فيسبوك"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد سجلت 6 وفيات جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 70.

تجدر الإشارة إلى أن 1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:52 PM

السودان.. 6 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1365.

ووفقاً لبيان الوزارة، نشرته على "فيسبوك"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فقد سجلت 6 وفيات جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 70.

تجدر الإشارة إلى أن 1149 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.

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