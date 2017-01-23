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#الشورى .. تعديلات في مادتين بنظام القضاء ومطالبات عدة لـ "الحج"

وافق على مشروع مذكرة مع الإمارات بشأن حوار سياسي إستراتيجي

طالب مجلس #الشورى اليوم، وزارة الحج والعمرة، بالتوسع في برنامج "قياس رضا ضيوف الرحمن" عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة والإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.

كما طالب المجلس، الوزارة، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار.

وفي مستهل جلسة المجلس العادية السابعة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، اليوم، وافق على تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) تاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ هـ، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجالين القضائي والقانوني وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك.

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#الشورى .. تعديلات في مادتين بنظام القضاء ومطالبات عدة لـ "الحج"
سبق

طالب مجلس #الشورى اليوم، وزارة الحج والعمرة، بالتوسع في برنامج "قياس رضا ضيوف الرحمن" عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة والإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.

كما طالب المجلس، الوزارة، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار.

وفي مستهل جلسة المجلس العادية السابعة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، اليوم، وافق على تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) تاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ هـ، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجالين القضائي والقانوني وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:43 AM

#الشورى .. تعديلات في مادتين بنظام القضاء ومطالبات عدة لـ "الحج"

وافق على مشروع مذكرة مع الإمارات بشأن حوار سياسي إستراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس #الشورى اليوم، وزارة الحج والعمرة، بالتوسع في برنامج "قياس رضا ضيوف الرحمن" عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة والإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.

كما طالب المجلس، الوزارة، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار.

وفي مستهل جلسة المجلس العادية السابعة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، اليوم، وافق على تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) تاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ هـ، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجالين القضائي والقانوني وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك.

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