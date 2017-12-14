فيديو مروع.. كيف نجت عين طفل من مسمار اخترقها ودخل جمجمته؟

شاهد لحظة استخراج المسمار من العين

نجا طفل صيني يبلغ من العمر عامين، من الموت أو فقأ العين، عندما اخترق مسمار "10 سنتيمترات" عينه اليمنى ودخل جمجمته، دون أن يخترق مقلة العين، ليحتفظ ببصره، برحمة الله.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح الاثنين الماضي، في مقاطعة جينج يانج التابعة لمحافظة شيان يانج، حينما كان الطفل يجري وخلف أمه في المنزل، وفي يده غطاء زجاجة به مسمار مصمم لفتح الغطاء، فسقط الغطاء من يده واخترق المسمار عينه اليمنى وجمجمته.



ونقلت إذاعة وتليفزيون "شيان يانج" عن أم الطفل: أنها ظنت في البداية أن المسمار صغير واخترق منطقة محدودة من عينه، فحاولت انتزاعه لكنها لم تستطع، خاصة مع تألم وصراخ ومقاومة الطفل، فاتصلت بالإسعاف الذي نقل الطفل إلى مستشفى الأطفال في شيان.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدكتور شي يوهانج، رئيس قسم الجراحة العصبية بالمستشفى، أن الأطباء قاموا بإجراء فحص بالأشعة لعين وجمجمة الطفل، فاكتشفوا أن طول المسمار 10 سنتيمترات، وأنه اخترق العين اليمنى من طرفها العلوي فلم يخترق مقلة العين، وهو ما حافظ على عين الطفل، وأن 6 سنتيمترات من المسمار اخترقت الفص الأمامي للجمجمة، وقرر الأطباء إجراء جراحة فورية لاستخراج المسمار.



وأضاف الدكتور "يوهانج": اضطر الأطباء لإجراء تدخير مؤقت ومراقب للطفل، حتى تمكنوا من سحب المسمار.



وقالت "الديلي ميل": كشفت الأشعة عقب سحب المسمار أن بعض أجزاء الفص الأمامي من المخ قد تضررت.



ونبه الأطباء الوالدين أن يحسنا رعاية طفلهما.