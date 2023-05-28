وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.

وقال الحرازي؛ لـ "سبق": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.

قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.

الحرازي: حجم السوق السعودي للحلويات 5 مليارات ريال ونستهلك 500 طن في الأعياد عبدالله الراجحي سبق 2019-05-28 قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي. وقال الحرازي؛ لـ "سبق": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية. وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 12:14 PM

الحرازي: حجم السوق السعودي للحلويات 5 مليارات ريال ونستهلك 500 طن في الأعياد قال: الطلب يزداد بعد 25 رمضان والأنواع الجيدة الأكثر طلباً بين المستهلكين





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قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.

وقال الحرازي؛ لـ "سبق": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.

وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.