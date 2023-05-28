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الحرازي: حجم السوق السعودي للحلويات 5 مليارات ريال ونستهلك 500 طن في الأعياد

قال: الطلب يزداد بعد 25 رمضان والأنواع الجيدة الأكثر طلباً بين المستهلكين

قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.

وقال الحرازي؛ لـ "سبق": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.

وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحرازي: حجم السوق السعودي للحلويات 5 مليارات ريال ونستهلك 500 طن في الأعياد
سبق

قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.

وقال الحرازي؛ لـ "سبق": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.

وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
12:14 PM

الحرازي: حجم السوق السعودي للحلويات 5 مليارات ريال ونستهلك 500 طن في الأعياد

قال: الطلب يزداد بعد 25 رمضان والأنواع الجيدة الأكثر طلباً بين المستهلكين

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عبدالله الراجحي - جدة
1
1,906

قدّر المتخصّص في بيع وصناعة الحلوى جميل الحرازي؛ حجم السوق السعودي بأنه يتجاوز خمسة مليارات ريال ما بين المستورد والمصنّع والراقي والشعبي.

وقال الحرازي؛ لـ "سبق": إن استهلاك السوق السعودي للحلويات خلال أيام العيد يتجاوز 500 طن ما بين الحلويات الشرقية والغربية.

وأوضح أن عملاء هذه المنتجات يحرصون على الجودة العالية في الشوكولاتة من النوعين البلجيكي والسويسري، مشيراً إلى أن إقبال المستهلكين يزداد من بعد يوم ٢٥ رمضان، ويستمر الطلب على الشوكولاتة خلال إجازة العيد وما بعد العيد لوجود الإجازة وموسم الزواجات والأعراس والمناسبات الخاصة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,020
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,924
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,182
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,545

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